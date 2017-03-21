Dikkat! Elektrik kesintisi var

GÜZELYURT BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kalkanlı ve Yuvacık köyleriyle Dilekler Petrol ve bölgedeki tesislerle su motorlarına yarın 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amiri Ceyhun Saygınel, kesintinin proje çalışması nedeniyle gerçekleştirileceğini belirtti.

OZANKÖY, BEYLERBEYİ VE FUTBOL SAHASI BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Kıb-Tek ekiplerinin yarın yapacağı orta gerilim hattı çalışması nedeniyle; Ozanköy’ün batısı, Beylerbeyi ve Beylerbeyi futbol sahası bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi 09:00 ile 14:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların tedbirli davranması istendi.