Dike döndü

Yalova’nın forvet hattında forma giyen ve güçlü fiziği ile ilk devrede dikkat çeken yabancı futbolcusu Dike denenmek üzere gittiği Türkiye’de aradığını bulamadı

Süper Lig ekibi Yalova’nın forvet hattında forma giyen ve güçlü fiziği ile ilk devrede dikkat çeken yabancı futbolcusu Dike denenmek üzere gittiği Türkiye’den geri döndü.

Yalova’nın Girne’deki kamp çalışmaları sırasında menajerinden gelen haber üzerine yönetim ve teknik ekipten izin alarak Antalya’ya giden Dike, aradığı bulamadı.

Sarı-lacivertli takımda ilk devrede 6 gol ile en golcü futbolcu olan Dike’nin Türkiye’deki denenme süreci kısa sürdü ve yabancı oyuncu dün adaya geldi.

Dike, Yalova’nın dünkü idmanında yer aldı.