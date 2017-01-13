13 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Spor
Futbol

Dike döndü

Tarih:
Bir yorum bırakın
9 Görüntüleme
Dike döndü
Haber İçi Üst

Yalova’nın forvet hattında forma giyen ve güçlü fiziği ile ilk devrede dikkat çeken yabancı futbolcusu Dike denenmek üzere gittiği Türkiye’de aradığını bulamadı

Süper Lig ekibi Yalova’nın forvet hattında forma giyen ve güçlü fiziği ile ilk devrede dikkat çeken yabancı futbolcusu Dike denenmek üzere gittiği Türkiye’den geri döndü.

Yalova’nın Girne’deki kamp çalışmaları sırasında menajerinden gelen haber üzerine yönetim ve teknik ekipten izin alarak Antalya’ya giden Dike, aradığı bulamadı.

Sarı-lacivertli takımda ilk devrede 6 gol ile en golcü futbolcu olan Dike’nin Türkiye’deki denenme süreci kısa sürdü ve yabancı oyuncu dün adaya geldi.

Dike, Yalova’nın dünkü idmanında yer aldı.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil