Dick Advocaat: Sezon sonunda buradan ayrılacağım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını ve teknik adamlık mesleğini bırakacağını söyledi.

Hollandalı teknik adam “Fenerbahçe’den bu sezon sonunda ayrılıyorum. “Bu kararı aldım ve açıklamakta da bir sorun görmüyorum. Ben almasam bu kararı, yönetim alacaktı” dedi.

Kaybettikleri maçı da değerlendiren Advocaat “Yine çok basit goller yedik. 1-0 geriye düştük. Bu seviyede yediğimiz bu goller aslında inanılmaz. Geçen hafta da aynı durum geçerliydi. 1-1’i bulduk, 1 dakika sonra yine gol yedik. Ondan sonraki dönemde rakibimiz bizden daha iyiydi. Her topa çok geç kaldık. 3-3’ü bulacak pozisyonlar da bulduk ama 60-65 dakikalık bölümde yeterince iyi değildik. Bugün sanki izin günü gibiydi. Sadece futbolcular için değil teknik heyet için de öyleydi. Sadece onlar değil biz de kaybettik. Kjaer ve Lens gibi iki harika oyuncumuz bizimle değildi” şeklinde konuştu.