En Üst

18 Mart 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Spor
Futbol

Dick Advocaat: Sezon sonunda buradan ayrılacağım

Tarih:
Bir yorum bırakın
4 Görüntüleme
Dick Advocaat: Sezon sonunda buradan ayrılacağım
Haber İçi Üst
Paylaş
+1
Paylaş
Pin

Dick Advocaat, sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılıp teknik direktörlüğü bırakacağını açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını ve teknik adamlık mesleğini bırakacağını söyledi.

Hollandalı teknik adam “Fenerbahçe’den bu sezon sonunda ayrılıyorum. “Bu kararı aldım ve açıklamakta da bir sorun görmüyorum. Ben almasam bu kararı, yönetim alacaktı” dedi.

Kaybettikleri maçı da değerlendiren Advocaat “Yine çok basit goller yedik. 1-0 geriye düştük. Bu seviyede yediğimiz bu goller aslında inanılmaz. Geçen hafta da aynı durum geçerliydi. 1-1’i bulduk, 1 dakika sonra yine gol yedik. Ondan sonraki dönemde rakibimiz bizden daha iyiydi. Her topa çok geç kaldık. 3-3’ü bulacak pozisyonlar da bulduk ama 60-65 dakikalık bölümde yeterince iyi değildik. Bugün sanki izin günü gibiydi. Sadece futbolcular için değil teknik heyet için de öyleydi. Sadece onlar değil biz de kaybettik. Kjaer ve Lens gibi iki harika oyuncumuz bizimle değildi” şeklinde konuştu.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King