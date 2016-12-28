Devreyi galibiyetle kapatmak istiyoruz

Türk Ocağı Teknik Direktörü Mehmet Bolkan, ilk devrenin son haftasında konuk edecekleri Gençlik Gücü karşılaşmasıyla ilgili Havadis’e konuştu:

İYİ FUTBOL VE 3 PUAN: Gençlik Gücü’nün, Süper Lig’e iyi başlamadığına, ancak son 4 maçta aldıkları sonuçlarla gerçek güçlerini gösterdiklerine dikkat çeken teknik direktör Mehmet Bolkan, “İlk devrenin, evimizdeki son maçı olan Gençlik Gücü karşılaşmasında, başarılı performans sergilemenin yanı sıra iyi futbol oynamak ve sonucunda taraftarımız önünde 3 puan kazanmak istiyoruz” dedi

TEMEL HEDEF KIBRIS KUPASI: Başkan Fahri Altınör ve yönetimine teşekkür eden teknik direktör Mehmet Bolkan, “6-12 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya-Kremlin Palas’da kamp yapacağız. Ve bu kampta, ligin 2. devresinin yanı sıra, temel hedefimiz olan Koopbank Kıbrıs Kupası şampiyonluğuyla ilgili çok yararlı hazırlık dönemi geçireceğimize inanıyorum” dedi

Coşkun KUTAY

Süper Lig’in 14. haftasında oynanması gereken, ancak ertelenen Yalova karşılaşması nedeniyle, ilk devrenin son haftası olan 15. haftaya, 22 puanla 6.sırada giren Türk Ocağı, 30 Aralık Cuma günü evinde konuk edeceği Gençlik Gücü maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı Siyahlılar çalışmalarını, teknik direktör Mehmet Bolkan nezaretinde, antrenör Bayram Dağgül ve kaleci antrenörü Mehmet Yeşilleme’nin, yağmur nedeniyle balçık tarlasına dönmüş olan Anafartalar Lisesi Sahası’nda dün yaptırdığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Bolkan idman sonrasında, Gençlik Gücü müsabakası ile ilgili Havadis’e konuştu.

“10 günde 3 maç oynayacağız”

Türk Ocağı’nın; performansı spor kamuoyunca da takdir edilen formda bir takım olduğuna dikkat çeken Teknik direktör Mehmet Bolkan, “Yedi günde son iki maçımızı oynayacak ve K-Pet Süper Ligi’nin ilk devresini, ilk beş takım arasında tamamlayacaktık. Gündeme gelen erteleme sonucunda son maçımızı, 30 Aralık Cuma günü oynayacağız. Bizim için lig, 21 Ocak tarihinde başlayacak. Bu çerçevede; 1 erteleme, 1 lig ve 1 de kupa olmak üzere, 10 günde toplam 3 karşılaşma oynamış olacağız. Bu arada, ara transferlerin geçerli olmaması, bizce doğru karar” ifadelerini kullandı.

“Her iki taraf da puan istiyor”

“İlk devrenin, evimizdeki son maçını Gençlik Gücü ile oynuyoruz. Hava şartları ve zemin negatif olacak. Buna rağmen biz evimizdeki bu son maçımızda, iyi performans sergilemek, iyi futbol oynamak ve 3 puan kazanmak istiyoruz “ diyerek sözlerini sürdüren teknik direktör Mehmet Bolkan, “Gençlik Gücü lige kötü başladı. Ancak, son 4 maçta aldığı sonuçlarla, gerçek güçlerini göstermenin yanı sıra, ilk devredeki hedefine ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Her iki tarafın da puan kazanmak isteği, karşılaşmanın zor geçeceğini işaret ediyor. Ancak, şartlar ne olursa olsun, vefakar taraftarlarımızın desteğinde ev sahibi olarak 3 puan kazanmak istiyoruz” dedi.

“6-12 Ocak’ta Antalya’da kamp yapacağız”

Türk Ocağı takımına olağan üstü destek veren Başkan Fahri Altınör ve yönetimine teşekkür ettiklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Bolkan,“Bu çerçevede, 6-12 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya-Kremlin Palas’ta kamp yapacağız. Ve bu kampta, ligin 2. devresi ve temel hedefimiz olan Koopbank Kıbrıs Kupası şampiyonluğu ile ilgili fevkalade yararlı hazırlık dönemi geçireceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.