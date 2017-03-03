Devlet tiyatrolarının “Açık Denizde” oyunu seyirciyle buluşuyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Slawomir Mrozek’in yazdığı, tiyatro sanatçısı Yücel Erten’in çevirdiği ve Ali Şaşkara’nın yönettiği “Açık Denizde” oyunuyla, seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları’ndan yapılan yazılı açıklamada, K.T. Devlet Tiyatrolarının yıllardır yanık vaziyette olan, ama hâlâ yapılmayan sahnelerine rağmen yine, yeniden, inatla “perde” demeye devam ettiği belirtildi.

Kendi imkanları doğrultusunda oluşturduğu 42 kişilik sahnesi olan “Küçük Sahnede” seyircisine merhaba diyecek Devlet Tiyatroları, “Açık Denizde” adlı politik ve yaşamsal derdi olan çağdaş bir karamizah oyununu sahneleyecek.

Oyun, denizde mahsur kalan üç kazazedenin sıkışmış alanda, zor koşullar altında nasıl vahşileşebileceği, hatta insanın insanı açgözlülükle nasıl yiyip yutabileceğini mizahi bir dille anlatıyor.

“Açık Denizde’’ oyunu Nisan ayından itibaren de sokakta seyircisine merhaba demeye devam edecek.

K.T. Devlet Tiyatroları`nın prömiyerini 4 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceği “Açık Denizde” oyunu, kendi binasında (Okullar Yolu – Polis Genel Müdürlüğü karşısında) saat 20.00’de sahnelenecek.

Prömiyer gecesi oyunun çevirmeni Yücel Erten ile oyun sonrası söyleşi gerçekleştirilecek.