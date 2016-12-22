23 Aralık 2016

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Devlet laboratuvarında yangın çıktı

Tarih:
Bir yorum bırakın
138 Görüntüleme
Devlet laboratuvarında yangın çıktı
Haber İçi Üst

Devlet Laboratuvarı’nda yangın çıktı. Akşam satlerinde, bodrum katında başkayan ve nereden çıktığı henüz belli olmayan yangına, itfaiye ve sivil savunma ekipleri müdahele etti.

Olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu BRT’ye yaptığı açıklamada, yangının Devlet Labaratuvarının bodrum katında çıktığını belirtti.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun bir duman bulutunun oluştuğunu belirten Sucuoğlu, rüzgarın da etkisiyle dumanların batıya doğru ilerlediğini belirterek, dumanın, Kızılbaş, Yenişehir ve Gönyeli bölgesini etkisi altına aldığını kaydetti

Bakan Faiz Sucuoğlu, yoğun duman nedeniyle, astım hastalarına ve üst solunum yolları sıkıntısı çeken vatandaşlara tedbir amaçlı olarak dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu.

Sucuoğlu, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinin de, olay yerinde yaşanacak herhangi bir zehirlenme vakasına karşın alarmda olduğunu açıkladı.

BRT

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil