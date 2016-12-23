Devlet Laboratuvarı yine yandı

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Devlet Laboratuvarı binasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile yangının kontrol altına alınması olası bir faciayı önledi

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Devlet Laboratuvarları binasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkış noktasında kimyasal maddelerin bulunması büyük korku yaratırken, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangının nedeni belirlenemedi

Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgiye göre yangın dün 19.20 sıralarında bodrum katında bulunan kimyasal maddelerin olduğu bölümde başladı. Bölgedeki vatandaşların yangını fark etmesi ve itfaiyeye haber vermesiyle daha büyük bir felaketten dönüldü. Yangına 5 itfaiye aracı müdahale ederken, erken müdahale sayesinde yangın bölgedeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu binanın bodrum katı kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle kesilen binanın elektriği, yangının neden çıktığının belirlenememesine yol açtı.

Daha önce de yanmıştı

Bölge halkından alınan bilgiye göre önceki yıllarda yine Devlet Laboratuvarları’nın bodrum katında yangın çıkmış ve büyük paniğe neden olmuştu. Devlet Laboratuvarı çalışanlarından daha dikkatli olmasını isteyen bölge halkı yetkililerden de bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Binada ciddi hasar meydana geldi

Devlet Laboratuvarı binasında bodrum katında çıkan yangın binada bulunan kimyasal maddelerin de yanması ile kısa sürede diğer katlara sıçradı. Edinilen bilgiye göre binada birçok cihaz kullanılmaz hale geldi.

Tehlike nedeniyle bölgedeki halk tahliye edildi

Yangının çıktığı bodrum katında kimyasal maddelerin bulunması polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine birçok polis ekibi sevk edilirken kimyasal zehirlenme olasılığına karşı bölgede bulunan vatandaşlar yangın alanından tahliye edildi. Bölgeye tedbir amaçlı iki de ambulans sevk edildi.

Sucuoğlu’ndan sokağa çıkmayın uyarısı

Olay yerinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu yaptığı açıklamada, yangının Devlet Labaratuvarının bodrum katında çıktığını belirtti.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun bir duman bulutunun oluştuğunu belirten Sucuoğlu, rüzgarın da etkisiyle dumanların batıya doğru ilerlediğini belirterek, dumanın, Kızılbaş, Yenişehir ve Gönyeli bölgesini etkisi altına aldığını kaydetti

Bakan Sucuoğlu, yoğun duman nedeniyle, astım hastalarına ve üst solunum yolları sıkıntısı çeken vatandaşlara tedbir amaçlı olarak dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu.

Sucuoğlu, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinin de, olay yerinde yaşanacak herhangi bir zehirlenme vakasına karşın alarmda olduğunu açıkladı.