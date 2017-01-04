Devam filmlerinin yılı olacak

Sinemaseverler, bu yıl beyaz perdede Transformers 5’ten “Hızlı ve Öfkeli 8’e, T2: Trainspotting’den Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı’a kadar birbirinden iddialı birçok devam filmiyle buluşacak

Sinemaseverler, 2017’de beyaz perdede gişe rekortmeni “Recep İvedik” serisinin yeni filminden, sinema tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olmaya aday “Hızlı ve Öfkeli”nin sekizinci filminden, “Karayip Korsanları” serisinin beşincisi “Salazar’ın İntikamı”na kadar birbirinden iddialı birçok yerli ve yabancı filmi izleyebilecek.

Çalgı Çengi geliyor

Devam filmi “Çalgı Çengi İkimiz: Çalgı Çengi 2” hayranlarıyla 6 Ocak’ta buluşacak. 6 yıl önce bulaştıkları mafya tarafından düğün şarkıcılığı yaptırılan Salih ve Gürkan’ın tehlike ve eğlence dolu macerasının anlatıldığı filmde, sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan’a bunu gerçekleştirebilmeleri için, gittikleri düğündeki nikah memurunu kaçırmaları şart koşulur. Görevi mecburen kabul eden ikilinin başına gelen ilginç olayların anlatıldığı filmin, senaristliği ve yönetmenliğini ilkinde olduğu gibi yine Selçuk Aydemir üstleniyor. Yapımın, oyuncu kadrosunda ise yine Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Ayhan Taş ve Şinasi Yurtsever gibi isimler yer alıyor.

Ajan Xander Cage geri dönüyor

Yönetmenliğini Daniel John Caruso’nun üstlendiği, senaryosunu John Brancato ve Michael Ferris’in yazdığı “Yeni Nesil Ajan: 3 Xander Cage’in Dönüşü” 27 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.

Filmin başrolünde, Vin Diesel yer alıyor.

Gişe rekortmeni Recep İvedik sevenleriyle buluşacak

Türkiye’nin gişe rekorları kıran yerli komedi serisinin beşinci filmi Recep İvedik de yeni yılın merakla beklenen filmleri arasında yer alıyor.

Recep İvedik 4, 7 milyon 369 bin 98 seyirciyle tüm zamanların gişe rekorunu kırmıştı. “Recep İvedik 5” 17 Şubat’ta izleyicinin beğenisine sunulacak.

Uzun soluklu

Sinema tarihinin uzun soluklu serilerinden “Resident Evil: Son Bölüm” 24 Şubat’ta seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini bir kez daha Paul Anderson’un üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda ise Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, William Levy ve Iain Glen yer alıyor.

Hızlı ve Öfkeli 8 ile maceraya devam



Sinema tarihinin en uzun soluklu film serilerinden biri olmaya aday “Hızlı ve Öfkeli”nin sekizincisi 14 Nisan’da vizyona girecek.

Yönetmen koltuğunda Gary Gray’in oturduğu yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel , Dwayne Johnson, Jason Statham, Helen Mirren ve Charlize Theron bulunuyor.

Karayip Korsanları Mayıs’ta

Karayip Korsanları film serisinin beşinci filmi “Salazar’ın İntikamı” da 26 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Espen Sandberg ve Joachim Ronning ikilisinin oturduğu filmin oyuncu kadrosunda ise Johnny Depp ve Javier Bardem gibi ünlü isimler yer alıyor.

Transformers de bu yıl

Sevilen fantastik seri Transformers’ın devam halkası “Transformers 5″in 23 Haziran, Örümcek Adam çizgi romanlarından uyarlanan, yönetmenliğini “Clown” filmiyle tanınan Jon Watts’ın yaptığı “Örümcek Adam: Eve Dönüş”ise 7 Temmuz’da sinemaseverlerin karşısına çıkacak.