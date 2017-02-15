Dev-İş: Mesai saatlerinin değiştirilmesini kabul etmiyoruz

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), hükümetin yeniden düzenlediği mesai saatlerini kabul etmediğini ve KTAMS ile Kamu-Sen’in yarın yapacağı eylem ve greve destek vereceğini bildirdi.

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek yazılı açıklamasında, hükümeti “kamuda uygulanan mesai saatlerini keyfi ve tek taraflı olarak değiştirilmekle” suçladı.

Hükümeti “emek ve sendika düşmanı” olarak niteleyen Felek, “UBP-DP hükümetine karşı toplumsal muhalefet ve sınıf sendikacılığı ilkelerini benimsemiş sendikaların birlikte mücadele vermeleri kaçınılmazdır” ifadelerine yer verdi.

“YARIN DA HAKLARI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ADIM ATACAKLAR”

“Mesai saatlerini keyfi şekilde değiştirenlerin yarın da yıllardır mücadele ederek kazandıkları hakları ortadan kaldırmak için adım atacağını” savunan Felek, şunları kaydetti:

“Özel sektörde sendikalaşmanın nerdeyse sıfır noktasında olduğu ülkemizde bu uygulama ile özel sektör çalışanlarının çalışma saatlerinin 40 saatin çok üstünde olacağı da bir gerçekliktir.

10 belediyede örgütlü olan sendikamızın üyeleri de bu uygulamadan olumsuz etkilenecektir. Bu nedenden dolayı kamuda yetkili olan KTAMS ve KAMU-SEN’in yarın yapacağı eyleme ve greve, DEV-İŞ olarak destek verdiğimizi kamuoyuna açıklar, DEV-İŞ üyelerinin yarın yapılacak eyleme kitlesel olarak katılacağını da belirtmek isteriz.

DEV-İŞ dün olduğu gibi bugün de emekçilerin hakları için mücadelesini yükselterek devam ettirecektir.”