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06 Nisan 2017

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Derya Şensoy’dan iddialı pozlar

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Derya Şensoy’dan iddialı pozlar
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Derya Şensoy, sosyal medya hesabından bir dergi için yapılan çekimden pozlarını paylaştı

Derya Baykal’ın Ferhan Şensoy’dan olan kızlarından Derya Şensoy, Instyle’ın Nisan sayısına konuk oldu.

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Seçkin Özdemir ile olan 3 yıllık ilişkisini yaklaşık 5 ay önce sonlandıran Şensoy, çekimlerden iddialı pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram’da 400 bine yakın takipçisi olan oyuncu, mayolu pozlarıyla beğeni topladı. Şensoy’un fotoğraflardaki derin göğüs dekolteli mayoları da dikkat çekti.

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