Derya Şensoy’dan iddialı pozlar

Derya Şensoy, sosyal medya hesabından bir dergi için yapılan çekimden pozlarını paylaştı
Derya Baykal’ın Ferhan Şensoy’dan olan kızlarından Derya Şensoy, Instyle’ın Nisan sayısına konuk oldu.
Seçkin Özdemir ile olan 3 yıllık ilişkisini yaklaşık 5 ay önce sonlandıran Şensoy, çekimlerden iddialı pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Instagram’da 400 bine yakın takipçisi olan oyuncu, mayolu pozlarıyla beğeni topladı. Şensoy’un fotoğraflardaki derin göğüs dekolteli mayoları da dikkat çekti.
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