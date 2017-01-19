Derya: İstifa gerekçelerimi açıklamayacağım

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya MYK üyeliğinden istifa etti

Doğuş Derya açıklamasında şöyle dedi:

Sayın başkan Tufan Erhürman az önce basına açıklamış olduğu için birçok gazeteci arkadaş haklı olarak telefon ve mesaj yolu ile bilgi almak istiyor. Bu yüzdendir ki, herkese tek tek cevap vermek yerine, yine Sayın Erhürman ile istişare ederek ve onun bilgisi dâhilinde bu açıklamayı yapıyorum.

15 Ocak 2017 tarihinde yapılan MYK toplantımızda istifa ettiğimi sözlü olarak MYK’daki arkadaşlarıma iletmiş, bunun ardından 16 Ocak’ta da istifamı yazılı olarak genel sekretere göndermiştim. Bu istifanın Başkan tarafından kamuoyuna deklere edilmesinden önce bir açıklama yapmamın doğru olmadığı kanaatinde olduğum için gerekli açıklamayı önce Sayın Başkan’ın yapmasını bekledim. İstifa gerekçelerimi oldukça detaylı olduğu için ve bu gerekçelerin muhatabı sadece parti merkezimiz olduğu için burada açıklamayacağım.

Bilinmesini isterim ki, Kıbrıs Sorunu açısından oldukça önemli bir aşamadan geçtiğimiz şu süreçte başta CTP’li yol arkadaşlarım olmak üzere, yüreği barış ve federal çözüm için çarpan her bireyin birlik ve dayanışma içerisinde sürece katkı koyması gerektiğine inanmaktayım. Bu bilinç ve farkındalıkla federal çözümün başat güçlerinden biri olan CTP’nin mücadelesine zarar verecek herhangi bir spekülasyona izin vermeyecek, barış, adalet, demokrasi, emek, eşitlik ve haysiyet mücadelesi içinde emek koymaya devam edeceğim. Başta UBP-DP hükümetinin toplumumuza verdiği korkunç hasarlar olmak üzere, toplumsal irademizi yok sayan birçok iç ve dış siyasal faktör önümüzde dururken, hepimize düşen görevin “magazinel” tartışmalar yerine, toplumumuzu her geçen gün daha da güçsüzleştiren haksız siyasetlere ve pratiklere karşı mücadele etmek olduğuna inanıyorum. Bu yüzdendir ki, toplumumuzun hak ve çıkarları için CTP içinde yürüttüğüm diğer görevlere devam ederken, MYK’da yer alacak yeni arkadaşlara da elimden gelen katkıyı sonuna dek yapmaya devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.