Derinya ve Aplıç kapılarını ziyaret edecekler

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler Slovakya’nın Güney Kıbrıs büyükelçiliği himayesinde organize edilen toplantılar çerçevesinde Derinya ve Aplıç kapılarını ziyaret edecek.

Slovak Elçiliği’nden verilen bilgiye göre, ilk ziyaret 27 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da Derinya kapısına gerçekleştirilecek. Heyet burada Kıbrıslı Türk ve Rum vatandaşlarla görüşecek.

Ardından 3 Mayıs’ta saat 10.00’da Lefke Aplıç kapısında da benzer bir organizasyonla vatandaşlarla bir araya gelinecek ve burada parti liderleri açıklamalarda bulunacak.

Lefke’deki ziyarette Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından karşılanacak siyasi parti mensupları, buradaki Ortodoks Kilisesi’ni de ziyaret edecek.