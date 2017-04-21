Dereboyu’nu motor sesleri saracak

MOTORLAR YOLLARA DÖKÜLECEK: “Moto Fest 4” motor meraklılarını 23 Nisan Pazar sabahı Dereboyu’ndaki Corner Pub’ta toplayacak. Zengin bir programla gerçekleşecek etkinliğin sesi ise ülkemiz sanatçısı Fikri Karayel olacak

İlkbaharın en hareketli dönemi olan Nisan ayında birbirinden renkli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez araçlarından olan motosikletler, 23 Nisan Pazar günü 11:00’den itibaren Dereboyu’nda faaliyet gösteren Corner Pub’ta toplanacak. Dereboyu Corner Pub’ta dördüncü kez düzenlenecek olan motor festivali, yüzlerce motosiklet ve onlarca motosiklet kulübünün katılımıyla gerçekleşecek.

Festival boyunca ülkemizin yetiştirdiği en iyi sanatçılardan biri olan Fikri Karayel canlı performansıyla en güzel şarkılarını motosiklet severler için söyleyecek. Etkinlik süresince DJ performansları, çeşitli yarışmalar ve bir çok aktivite Moto Fest 4 organizasyonuna renk katacak.

Her yıl daha da gelişerek düzenlenen ve geleneksel hale gelen Moto Fest organizasyonu bu yıl dördüncüsüyle fark yaratacak. Trafikte motosikletleri fark etmek adına yapılan bu etkinlik, tüm motosiklet severleri Corner Pub’ta buluşturacak…