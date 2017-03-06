Dereboyu’nda “Sess” var

TÜRKÇE POP MÜZİĞE DOYDULAR: Dereboyu’nda bulunan “Sess Bar” konuklarını dj eşliğinde birbirinden özel setlerle Türkçe Pop müziğe doyurdu

Başkent Lefkoşa’da eğlence severlerin uğrak mekanlarından biri haline gelen “Sess Bar” önceki akşam Türkçe pop şarkılar eşliğinde konuklarına güzel bir gece sundu.

Dj’li eğlencesiyle Lefkoşa’da club eğlencesini yaşatan mekanın yeni işletmecisi Münür Baba birçok süprizle konuklarının karşısına çıkacaklarını belirtirken, Dereboyuna yeni bir sess, yeni bir soluk getireceklerini söyledi.

Dj Soydan Korkmaz’ın Türkçe pop şarkılarıyla kendi özel eğlence anlayışını birleştiren mekan Lefkoşa’da alternatif eğlenceyle konuklarını ağırlıyor.





Fotoğraflar: Fuat Şanlıer