Dereboyu gecelerinde eğlenceye devam

SİNAN VE GİTARI İŞ BAŞINDA: Dereboyu’nun uğrak mekanlarından Cormer Pub’ın hafta içindeki sesi Sinan Güzenli ve gitarından yükseliyor

Bahar neşesinin kendini iyice hissettirdiği şu günlerde Dereboyu geceleri de hareketlendikçe hareketleniyor. Gençlerle birlikte çalışan kemsin de oldukça renkli görüntülere sahne olduğu Dereboyu’ndaki mekanlar sadece hafta sonları değil hafta içerlerinde de capcanlı eğlenceler yaşıyor.

İşte bu neşe dolu eğlencelerden biri geçtiğimiz Çarşamba akşamı Corner Pub’da yaşandı. Mekanın daimi sanatçılarından Sinan Güzenli’nin gitarı eşliğinde söylediği şarkılara diyecek yoktu. Öyle ki günün yorgunluğunu Corner’da üstlerinden atmaya çalışan misafirler bir yandan keyifli sohbetler ederken bir yandan da Sinan’ın repertuarına kulak kabartarak şarkılara eşlik etti. Eğlence severlerin uğrak mekanları arasında yer alan Corner bahar boyunca bu canlılıktan hız kesmeyeceğe benziyor doğrusu…