Derbiye kilitlendiler

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda yarın akşam Kravatlılar olarak adlandırılan Doğan Türk Birliği ile Maunacılar olarak bilinen Türk Ocağı arasındaki derbiye sahne olacak. Dev derbi öncesinde başkanlar, Havadis’e konuştu:

DERBİNİN CENTİLMENCE GEÇMESİ

Coşkun KUTAY

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda yarın akşam yapılacak olan Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı derbi karşılaşmasının geçmişten günümüze kadar taşıdığı anlamı ile ilgili, Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ve Türk Ocağı Limasol Başkanı Fahri Altınör, Havadis’e açıklamalarda bulundu.

Piskobulu: Kazanmak için çıkacağız

Doğan-Ocak ezeli ve ebedi rekabetini en iyi bilenlerden birisi olduğuna dikkat çeken Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, “Türk Ocağı sahada rakip, dışarıda dost, arkadaş ve kardeş olduğumuz bir kulüptür. Bu çerçevede Doğan Türk Birliği, her maça olduğu gibi, bu derbiye de kazanmak için çıkacaktır. Ancak her şeyden önemlisi, her zaman olduğu gibi karşılaşmanın centilmence geçmesini ve zirve yarışından kopmadan mücadelemizi sezon sonuna kadar sürdürmemizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Altınör: Türk Ocağı’nın rakibi kendisi

Öncelikle bilinmesi gerekenin, Türk Ocağı’nın rakibinin sadece kendisi olduğu gerçeğine dikkat çeken Türk Ocağı Başkanı Fahri Altınör, “Bizim; inanmamız ve kendi potansiyelimizi %100 ortaya koymamız halinde, kazanamayacağımız hiçbir maç yoktur. Tabii ki, Kıbrıs Türk futbol tarihine mal olmuş böyle bir derbinin motivasyonu çok farklı oluyor. Önemli olan, 1974 öncesine dayanan bu rekabeti, bu günlere kadar değerinden hiçbir şey kaybetmeden taşıyabilmektir. Bunun için her iki camiayı, tebrik etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Başkan Fahri Altınör, “Biz, bu önemli derbinin, sezonun 2.devresinin ilk maçı olması münasebetiyle, kazanarak iyi bir başlangıç yapıp, geri kalan maçlara moralli bir şekilde girmek istiyoruz. Ara transferde kadromuza kattığımız Bilal ve yabancı oyuncu Curtis ile Türk Ocağı’nın geleceğine iki bonservisli futbolcu daha kazandırmış olduk. Takımımızın kadrosuna güvenim sonsuz. Yönetiminden futbolcusuna kadar tek vücut halinde hareket etmemiz halinde, mücadele ederek istediğimiz sonuçlara ulaşacağımızdan eminim” dedi.

“Kaza kurşununa kurban gitmeyeceğiz”

Bu defa kaza kurşununa kurban gitmeyeceklerini ve kazanarak camialarına değerli bir hediye vereceklerini söyleyen Başkan Fahri Altuner, “Türk Ocağı Limasol’un, camia olarak ne kadar büyük olduğunu bu derbide bir kere daha kanıtlamak için, taraftarların takımlarını canı gönülden desteklemelerini istiyorum” şeklinde konuştu.