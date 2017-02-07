Derbide kazanan çıkmadı

Sezona şampiyonluk parolası ile giren iki başkent ekibinden ilk önce K.Kaymaklı sonra da umutları oldukça azalan GAÜ Çetinkaya arasında dün akşam oynanan derbiyi izledik.

Her iki takım da ligde umduklarını bulamadıkları bu süreçte taraftarlarına en azından bir derbi galibiyeti hediye etmek için sahaya çıktılar. Oynanan futbol, bulunan gol fırsatları, atılan ve atılamayan golleri ile izleyenlere keyifli bir maç ortaya çıktı.

Her iki takımın da kaçırdığı gollere baktığımız zaman da bu maçı her ikisinin de kazanabileceği bir maç olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak K.Kaymaklı’nın geriden gelip (2-1) öne geçtiği maçta neden son 20 dakika savunmaya çekildiğine fazla anlam veremedim. Farkı korumak yerine 3.gol için daha atak ve ilerde çoğalarak oynasalar kazanan tarafın Kaymaklı olabileceğini düşünüyorum. Evet Muharrem Hoca kendine göre bir strateji belirledi ve bunu denedi. Ama bu ilk kez başlarına gelmiyor. Kazanmak için kaybetmemeyi düşünerek oynadıkları sürece rakibe fırsat verdiler ve şanssızlıkları da buna eklenince 90.dakikada kalelerinde golü görerek bir puana razı oldular.

Kaymaklı’da Uğur, Çağrı, Joshua ve Serhan görevlerini tam anlamıyla yapan isimlerdi. Uğur ve Odo direk topları ceza sahasına taşıyarak etkili oldular. Çağrı eski günlerine döndüğünü kanat ataklarında gösterirken aslında takımın diğer üyeleri de çok çalışarak Kaymkalı için iyi bir görüntü çizdiler. Bu maç belki avuçlarından kayıp gitti ama kupa kulvarında var olacaklarının sinyalini çok güçlü verdiklerini söylemeden geçmemek lazım. Yani herşeye rağmen Kaymaklı devre arasından sonra çıkış yakalayan ve güçlü takım imajı veren bir kimliğe büründüğünü rahatlıkla söyleyebilirim.

Çetinkaya’ya gelince. Maça iyi başladılar ancak sonrasında istikrarı kaybederek maçı nerdeyse kaybetme noktasına geldiler. Baptiste ilk golü atan isim olurken birçok kafa vuruşunda da etkiliydi. Ancak havadaki başarısını yerden oynadığı zaman gösteremeyince ikinci golü bulamadılar. Orta sahada topu istedikleri kadar da ayakta tutup organize olmakta sıkıntı yaşayan Çetinkaya golü ancak son dakikalarda buldu. Kaybetmediler ama zirveden de bayağı uzak kaldılar. Artık onlar da kupa mesaisi için motive olmak durumunda olacaklar.

Maçın kritik pozisyonlarında Mehmet Sezener’in, Sercan –Remzi ve Sercan-Uğur mücadelelerinde ceza sahası içerisinde penaltı yerine verdiği devam kararlarında haklı olduğunu düşünüyorum. Ancak Kaymaklı ceza sahasına yapılan yüksek bir topta kale sahasında Serrhan, Esin ve Faya Baptiste’nin yükseldikleri kafa mücadelesinde faul vermesini kolay bir düdük olarak değerlendiriyorum. Buna itiraz eden M. Özgürgün’ün itirazları ile bir pet bardak suyu atması sonrasında atılması söz konusu oldu. 4.Hakem Hasan Eriş’e itirazlarını yapan M.Özgürgün’ün itiraza devamı ile Hasan Eriş’in ordan uzaklaşması ile olayın sona ermesine neden oldu.