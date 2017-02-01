Deplasmanda avantaj arayacak

Basketbol Avrupa Kadınlar Kupası’nda (Eurocup) mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Son 8 turu maç programı belli oldu

İLK MAÇ 8 ŞUBAT’TA: YDÜ, Son 8 turunda eşleştiği İtalya’nın Reyer Venezia takımı ile ilk maçına 8 Şubat Çarşamba günü deplasmanda çıkacak. Yerel saat ile 20.30’da Venedik, Mestre’de Arena Venezia-Mestre Salonu’nda oynayacak karşılaşmada YDÜ rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Maçın rövanş karşılaşması ise 16 Şubat Perşembe günü İstanbul, Cafer Ağa Spor Salonu’nda yapılacak

Basketbol Avrupa Kadınlar Kupası’nda (Eurocup) mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Son 8 turu maç programı belli oldu.

YDÜ, Son 8 turunda eşleştiği İtalya’nın Reyer Venezia takımı ile ilk maçına 8 Şubat Çarşamba günü deplasmanda çıkacak. Yerel saat ile 20.30’da Venedik, Mestre’de Arena Venezia-Mestre Salonu’nda oynayacak karşılaşmada YDÜ rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Maçın rövanş karşılaşması ise 16 Şubat Perşembe günü İstanbul, Cafer Ağa Spor Salonu’nda yapılacak.

Kalaycıoğlu; “Hedefimiz Son 4”

Yakın Doğu Üniversitesi Baş Antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, eşleşme ile ilgili yaptığı açıklamada, hedeflerinin bu turu da geçerek son dörde kalmak olduğunu belirtti. Reyer Venezia takımının İtalya da iyi basketbol oynayan takımlardan biri olduğunu ifade eden Baş antrenör Kalaycıoğlu, oyuncularına ve takımına güvendiğini söyledi. Kalaycıoğlu, “Turu geçerek son dörde kalıp Euroleague takımları ile yapılacak eşleşmeleri beklemek istiyoruz. Eğer Euroleague takımı ile eşleşirsek ev sahibi olma şansını yakalaycağız bu da bizim için avantaj olacaktır. Hayırlısını diliyorum” dedi.

Vandersloot: “İyi Durumdayız”

Eurocup son 16 karşılaşmalarının ilk haftasında Avrupa’da ilk 5’e giren Yakın Doğu Üniversitesi’nin yıldız oyuncusu Courtney Vandersloot da “Eurocup’ta bu turdan sonra kolay rakip beklemek hayalcilik olur. Rakibimiz de güçlü ve sistemli bir takım. Sezon bizim için tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz mücadele ettiğimiz tüm kupalarda şampiyonluk. Bu amaca ulaşmak için de aslında rakibin kim olduğu da önemini yitiyor. Zaten şampiyon olmak istiyorsanız tüm rakiplerinizi yenmeniz gerekiyor. Takım olarak kendi oyun sistemimizi sahaya yanısttığımızda bu amaca ulaşacağımıza inancım tam” dedi.