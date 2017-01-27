Denktaş:Türk askeri çıkarsa Kıbrıs Girit olur

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ankara Forumu Derneği tarafından düzenlenen “Kıbrıs Davası ve Müzakerelerde Son Gelişmeler” başlıklı panelde konuştu.

Türkiye kamuoyunda Kıbrıs konusunun bir süredir unutulmaya terk edildiği hissine kapıldıklarını belirten Denktaş, Anadolu insanının Kıbrıs meselesine bugüne kadar göstermiş olduğu hassasiyeti hatırlattı.

Babası Rauf Denktaş ve yakın arkadaşlarının “mümkün olanı değil, olması gerekeni talep ederek” yaşanabilir bir çözüm için uğraştığını ifade eden Denktaş, müzakereleri yürüten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile heyetini eleştirdi.

Denktaş, “Şimdiki heyet mümkün olanı talep etmeliyiz ki uzlaşmaya varalım, çözüm olsun diyor. Çözüm de demiyorlar, barış olsun diyor. 1974’ten beri birbirimize kurşun sıkmadık. Şimdi çözüm çözüm diye diye yeniden bizi mevzilere taşıyacak bir ortama doğru ilerlenmektedir. Bunun farkında değiller” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Cenevre’de yapılan müzakerelerde Akıncı yönetiminin birçok konuda geri adım attığı görüşünü dile getirdi.

Cenevre görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis arasında dün bir görüşme yapıldığını anımsatan Denktaş, “Kıbrıs’ta çözüm bulunamıyor.Çünkü Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye ile birlikte hedef olarak bir ortaklık kurmayı önüne koymuşken, Rum tarafının bir tek hedefi var ve o da asli, hiç değişmeyecek hedefidir:Tüm adanınsahibi olmak. Biz ortaklık onlar sahiplilik peşinde koşturduğu sürece Kıbrıs’ta çözüm olmaz” dedi.

Kıbrıs müzakere sürecindeki son durumu da değerlendiren Denktaş, şunları söyledi:

“Belli ki Kıbrıs sorunu yine askıya alındı. Muhtemelen nisan sonrasına atılacak. Nisandan sonra Rum tarafının seçimleri var.Dolayısıyla seçim dönemine girerler. Bu iş yine sürüncemeye kalacak gibi. Biz Kıbrıslı Türkler olarak son yarım asrı geçen bir süredir belirsizlik içinde yaşamaktayız. Neden? Çünkü görüşme devam ediyor. Çözüm ha bugün bulundu, ha yarın bulanacak.

Aradan 50 yıl geçti. Bu belirsizlik içinde Kıbrıs Türkünü yaşamaya mahkum etmeye dünyanın hakkı yoktur. Bu son denemede yine başarısız olacaksa ki başarısız olacağı bellidir, bu masa berhava edilmelidir. Kıbrıs Türkünün önü belirgin hale gelmelidir.”

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’taki iki halkı yeni bir referanduma götürmek isteyebileceğini de belirtti.

Garantörlük ve ittifak anlaşmalarına değinen Denktaş, Türk ordusunun adadan ayrılmasıyla bir daha geri gelmesinin mümkün olmayacağını kaydetti.

Denktaş, “Türk askeri çıkarsa Kıbrıs Girit olur. Hiç kurtuluşumuz da yoktur” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının müzakereleri büyük bir duyarlılıkla izlediğini belirten Denktaş, “Garantiler ve adadaki askerin varlığı halkın en hassas olduğu konu. Bu ikisi olmadığı takdirde halkımız referandum gerçekleşirse ‘hayır’ı basacak, hem de büyük bir çoğunluk halinde.” dedi.

Serdar Denktaş, Cenevre’ye yeniden gidilip gidilmeyeceğini gelecek günlerin göstereceğini de sözlerine ekledi.