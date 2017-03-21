Denktaş: Okul yönetimleri veli, öğretmen ve yerel yönetimlere devredilmeli

Demokrat Parti (DP) parti teşkilatının gerçekleştirdiği “Demokrasi Akademisi” seminerinde bu hafta “eğitimde yeniden yapılanma” tartışıldı.

DP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre seminerde, Genel Başkan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova konuştu.

DENKTAŞ: “ÖĞRETMEN, YÖNETİCİ VE VELİLER MEMNUN DEĞİL”

Denktaş konuşmasında, ülke eğitiminde yaşanan sorunların çok boyutlu olduğunu belirterek, içinde bulunulan durumdan ne öğretmenlerin, ne yöneticilerin, ne de velilerin memnun olduğunu kaydetti.

Bunun doğal sonucunun öğrencilerin uğradığı mağduriyet olduğunu ifade eden Denktaş, bu aşamada eğitimde yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Denktaş, şunları ifade etti:

“Müfredattan tutun da sınav ağırlıklı sistemin dayattığı sorunlara, bütçe yetersizliğine kadar birçok sorun masaya yatırılmalıdır. Ancak bu uzun süreli yeniden yapılanma programına geçmeden önce eğitim alanında 3 ana temel unsur etrafında pilot uygulama başlatılması gerektiğini vurgulamıştık. Bu ilkeler ışığında Temmuz 2015’de ortaya koyduklarımızı hatırlatmak için bir kere daha vurgulamakta yarar var. Bunlar; demokratikleşme, yerelleşme/yerinden yönetim ve fırsat eşitliğidir. Okulların yönetimi veliler, öğretmenler ve yerel yönetimlere devredilmelidir.”

“BÜTÇELERİ OKUL YÖNETİM KURULLARI YÖNETMELİ”

Bütçenin de okul yönetimlerine ait olması gerektiğini vurgulayan Denktaş, şunları söyledi:

“Farklı sosyo-ekonomik, demografik özellikler gösteren ve tercihen farklı bölgelerde bulunan 3 veya 4 okulda pilot uygulamaya geçip, okul yönetimi ağırlıklı olarak velilerden oluşan, okul müdürlüğü, öğretmen ve yerel yönetim temsilcisinin de yer alacağı okul yönetim kuruluna devri yapılmalıdır. Seçilen okullarda gerçek öğretmen ihtiyacı ve diğer mali ihtiyaçlar temel alınarak oluşturulacak bütçeleri okul yönetim kurulları yönetmelidir. Okulların günlük ihtiyaçları ile ilgilenecek, sorunları saptayıp çözmeye çalışacak olan okul yönetim kurulları olmalıdır.

Hedefimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nı günlük okul işlerine karışan, müdahale eden ve sorunları çözmeye çalışan verimsiz bir kurum olmaktan çıkarıp, eğitime yön veren temel politikaları belirleyen verimli bir kurum haline getirmektir. Falanca okuldaki bozuk tuvaletin tamiri Eğitim Bakanlığı’nın uğraşı olmamalıdır. Okul yönetim kurulları okulların yönetiminde tam anlamıyla sorumlu hale getirilmeli, bütçeleri kontrol edilmeli ve ek kaynak yaratmalarına fırsat verilmelidir. Eğitim Bakanlığının bir görevi de her okulun performans değerlendirmesi olmalıdır.”

İLK UYGULAMA MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARINDA…”

Bu hedefi denemeye başladıklarını da anlatan Denktaş, şunları ekledi:

“Temmuz 2015’te ortaya koymuş olduğumuz bu hedefe doğru Milli Eğitim ve kültür Bakanlığı ön adımları atmaya başlamış ve ilk uygulamayı Mesleki Teknik Öğretim okullarında denemeye başlamıştır.

Çalışma sisteminin tam olarak öngördüğümüz seviyeye gelmesi için pratikte ortaya çıkacak sorunları da görerek ve gerekli önlemleri alarak yolumuza devam edeceğiz.

Unutmamamız gereken gerçek, ülkemizde yeni her uygulamaya karşı direnç koyan bir kesimin varlığıdır. Bu direnci geçmiş yıllarda özel radyo-TV’lere izin verirken, mobil telefon uygulamasını yürürlüğe koyarken, Kuzey-Güney geçişlerini açarken, Kormacit topraklarını Kormacit’li Maronitlere teslim ederken de yaşadık. Gerilemedik, yolumuza devam ettik. Bugün her fert bu ciddi değişimleri günlük hayatının bir parçası olarak benimsemiştir. Bu uygulama da öyle olacak.”

ARABACIOĞLU

Seminerin ikinci bölümünde eğitim alanındaki farklılıkları ve eşitsizliklerini gösteren sunumun ardından tartışmalara geçildi.

Tartışma bölümünde Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, kendi deneyimlerini de aktararak, yapılan bilimsel çalışma için teşekkür etti.

BEROVA: “YASAL DÜZENLEME HAZIRLIKLARI SON AŞAMAYA GELDİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ise, okul yönetim kurullarının kurulmasıyla ilgili yasal hazırlıkların son aşamaya geldiğini kaydetti.

Bu yıl mesleki teknik öğretim okullarında döner sermaye deneyimleri de olmasından dolayı, tüm kalemlerde okul yönetimlerine okul bütçesi ayrıldığını belirten Berova, genel ortaöğretim ve ilköğretim okullarına da 4 kalemde yine okul bütçesi ayrılarak bununla ilgili deneyim kazanmalarının amaçlandığını söyledi.

Adım adım ilerlenerek süreç içerisinde sistemin eksiksiz çalışabilmesi adına bu uygulamalardan deneyim kazandırılacağını belirten Berova, çıkabilecek sorunlar gözlenerek sürdürülebilir bir yapının kurulacağını vurguladı.

Temel eğitim geliştirme programının hayata geçirildiğini ifade eden Berova, bu yıl birinci aşaması tamamlanan projenin iki yıla kadar tamamlanacağını kaydetti.

Berova, gelinen aşamada ilk kez KKTC’de programa dayalı ve bu programın tüm kitaplarının KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlarından oluşacak müfredatın tüm zorunlu eğitim yaşındaki çocuklara verileceğini belirtti.