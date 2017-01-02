02 Ocak 2017

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Kıbrıs

Denktaş: KTÖS için suç duyurusunda bulunuldu

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Denktaş: KTÖS için suç duyurusunda bulunuldu
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DENKTAŞ: “(KTÖS AJANDASI) BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, GEREKEN TEDBİRLER ALINACAK”

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş,KTÖS’ün dağıttığı ajandanın içinde TMT’ye “faşist” ifadelerinin kullanıldığını, sendikanın Kıbrıslı Türklerin tarihinde önemli yeri bulunduğunu, özellikle kırsal kesimde birçok öğretmenin TMT’nin üyesi olduğunu, sendikanın aslında kendi üyelerine “faşist” dediğini kaydetti.

KTÖS üyelerinin içinde, sendikadan farklı görüşte olan çok sayıda öğretmen bulunduğunu dile getiren Denktaş, bakanlığın suç duyurusunda bulunduğunu, gereken tedbirlerin alınacağını kaydetti.

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Havadis Gazetesi

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