10 Ocak 2017

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Denktaş: Kimsede bu iş burada bitecek diye bir beklenti yok

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Denktaş: Kimsede bu iş burada bitecek diye bir beklenti yok
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Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cenevre görüşmeleri için “kimsede bu iş burada bitecek diye bir beklenti yok” açıklaması yaptı.

Cenevre’de BRT’ye konuşan Denktaş, “Rum Tarafı tanıdık yaklaşımı ile aşırı taleplerle karşımıza gelmeye devam ediyor” diye konuştu.

Denktaş “Gerçekten niyetliyseniz karşı tarafı rahatsız eden aşırı talepler masaya koymazsınız” dedi.

Denktaş ” Dün mülkiyet görüşüldü, genel olarak müzakereler Kıbrıs’taki şekliyle devam ediyor. Bu işi burada bitecek diye bir beklenti hiç kimsede yok” ifadelerini kullandı.

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Havadis Gazetesi

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