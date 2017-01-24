Denktaş: Hiç kimse ihale komisyonunu suçlayamaz

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, ihalenin ilk şartnamesinin, 16 bin metrekarelik binayı bir kerede yapılmasını öngördüğüne işaret etti.

CTP Milletvekili Gülle’nin Genel Kurul’daki konuşmasında Müteahhitler Birliği başkanının görüşlerini dillendirdiğini belirten Denktaş, “Çok arzu ederdim ihale komisyonu başkanına gidip onun görüşlerini de dillendiresiniz” dedi.

Hiç kimsenin düzgün iş yapan ihale komisyonu ve üyelerini suçlayamayacağını belirten Denktaş, İhaleyle ilgili kumpasın müteahhitler arasında devam ettirildiğini söyledi. Denktaş, “Herkesin bildiğini bilmemezlikten geldiği bu yanlışlığın devam ettirilmesine izin verecek tavır almayın. Gelin hep birlikte bu kumpas olayını ortadan kaldıralım ” dedi.

CTP Güzelyurt Milletvekili Hüseyin Erçal ise, Meclis’te yapılan konuşmalarda, ilgili bakanın ihalenin ertelenme yazısının 6 gün önce hazırlandığını söylediğini ancak bugün elindeki belgeye göre, bu erteleme yazısının bir gün önce hazırladığına işaret etti.

Yeniden söz alan Gülle, bu yapılanların hem devletin malını çarçur etmek, hem de hastanenin yapım sürecini geciktirdiğini söyleyerek, böyle olmaması gerektiğini dile getirdi.