Denktaş: İhalelerde dönen dolapların bir dişlisini kırdık

Meclis Genel Kurulu’nda DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın önerisiyle, Güzelyurt Hastanesi ihalesiyle ilgili araştırma komitesi kurulması oybirliğiyle kabul edildi. Denktaş, “bu ihale aşamasında yaşananlar yıllardır ihalelerde dönen dolapların bir örneğidir. Biz dönen dolabın, o çarkın bir dişlisini kırdık. Mesele budur” diye konuştu.

Bazı milletvekilleri, önerge ile ilgili Denktaş’ın bilgi vermesini talep etti. Bunun üzerine kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ihalenin iptal edilmesine yönelik kararın Sağlık Bakanlığından geldiğini, dava açıldığında komisyon üyeleri mahkemeye gidince savcının kendilerine iptal için ortaya konabilecek gerekçelerin olmadığını bildirdiğini söyledi.

Denktaş: “Burada esas mesele, müteahhitlerin belli kısmı yıllardan beri yürüttükleri avantayı kaybediyor meselesidir. Ben de bunun altında ezilmeyeceğim!”

“Birilerinin nasırına bastık”

İhale komisyonu Başkan ve üyelerinin komitede gelip tüm soruları cevaplandırması için araştırma komitesi kurulmasını istediklerini belirten Denktaş, ancak olayın kamuoyunda çarpıtılmaya çalışıldığını bunun asıl nedeninin ise yeni İhale Yasası ve Komisyonun kararı nedeniyle müteahhitlerin belli kısmının yıllardan beri yürüttükleri avantayı kaybedecek olmasına bağladı.

Denktaş şöyle devam etti;

“Burada esas mesele, yeni İhale Yasası ve Komisyonun kararlı tavrı nedeniyle müteahhitlerin belli kısmı yıllardan beri yürüttükleri avantayı kaybediyor meselesidir. Birilerinin nasırına bastık. Devamlı surette konuyu farklı yönlere çekmeye çalışarak olayı bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorlar. Bende bunun altında ezilmeyeceğimi söylüyorum.

Bu adamlar yıllardır Planlama İnşaat Dairesi’nin belirlediği keşif bedellerini kullanarak, kendi aralarında paslaşarak, bölüşerek, ülüşerek 5 liraya yapılacak olanı 6 liraya yaptıklarını aranızda bilmeyen yok. Bundan eminim. Siyaseten birbirimizi döveceğimize, yanlışlığın devamına mı, yoksa ‘yeter!’ deyip bunu durduracağımıza mı karar vereceğiz. Bunu da kurulacak araştırma komitesiyle ortaya koyalım. Yasada eksiklik varsa bu komite aşamasında bunu da değerlendirsin ki işler düzgün yürüsün” dedi.

DENKTAŞ: “BİZ YILLARDIR İHALELERDE DÖNEN DOLAPLARIN BİR DİŞLİSİNİ KIRDIK”

Denktaş, “bu ihale aşamasında yaşananlar yıllardır ihalelerde dönen dolapların bir örneğidir. Biz dönen dolabın, o çarkın bir dişlisini kırdık. Mesele budur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından araştırma komitesi kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Denktaş, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne Belediyelerine çağrıda bulundu.

“Belediyeler, otoparkların dışında yol kenarlarına kısa vadeli park imkânları yaratmaları şart!”

Genel Kurulda ayrıca, Belediyeler Değişiklik Yasa Önerisi’nin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okutularak, oy birliği ile onayladı.

Tezkere hakkında da söz alan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, başka ülkelerde park cezalarının çok daha yüksek olduğuna işaret etti ayrıca öneriye olumlu baktıklarını söyledi.

Denktaş, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne Lefkoşa Belediyelerine de çağrıda bulunarak, yol kenarlarına kısa vadeli, gerekirse ücretli park imkânı verilmesi gerektiğini kaydederek; “Belediyelerin, otoparkların dışında yol kenarlarına 10-15 dakikalık kısa vadeli ve gerekirse ücretli olmak kaydıyla park imkânı yaratmaları şart. Böylelikle insanımız acil durumlarda park edilmemesi gereken bir yere aracını park etmemiş olur ve ceza ödemek durumunda kalmaz” diye konuştu.