Denktaş anısına yarıştılar

Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu ile Genç Mücahitler Derneği iş birliğinde II. R.R. Denktaş Bilek Güreşi Anı Turnuvası düzenlendi.

Doruk Vakfı ana sponsorluğunda gerçekleşen turnuva saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından merhum kurucu Cumhurbaşkanı R.R. Denktaş’ın hayatını anlatan slayt gösterisi ve Genç Mücahitler Derneği Genel Başkanı Hasan Kurumanastırlı’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı.

Turnuva Kangoo Jumps eğitmeni Tülen Günaltan team ekibinin yüksek tempolu gösterilerinin ardından özel davetli olarak KKTC ye gelen vücut geliştirme sporunda dünya birincilikleri olan Nur Elif Uygur ve Volkan Yalvaç’ın performansları büyük beğeni ile izlenirken, gösterinin finalinin KKTC bayrağı ile yapmaları seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Hasan Bölükbaşı, Enil Polat ve Fevzi Kurumanastırlı’nın hakem olarak görev aldığı müsabakalar bayanlar ve erkekler sağ-sol bilek kategorilerinde gerçekleştirildi.

Müsabakalar esnasında çekişmeli ve heyecanlı dakikaların yaşanması ve bu denli kaliteli müsabakaların yapılması ülkemizde bilek güreşi sporunun ne denli ileriye gittiğinin göstergesi oldu.

Turnuvada görev alan hakem ve gösteri yapan sporculara plaket takdiminin ardından dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle turnuva sona erdi.