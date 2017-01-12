Denktaş 5’inci ölüm yıldönümünde anılıyor

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 5’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle anıldı

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN:”KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYAN BÜYÜK DAVA ADAMI VE SİYASİ LİDERDİR”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihiyle simgeleşen Rauf Raif Denktaş’ın, milli mücadele yıllarından başlayarak, yaşanan zorluklarda Kıbrıs Türk halkı için nefes aldığı sürece hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan büyük bir dava adamı ve siyasi lider olduğunu vurguladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 5’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özgürgün mesajında, “Kıbrıs Türk halkının haklı davası için ömrünü adamış büyük insan, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Raif Denktaş’ı vefatının 5. yıl dönümü nedeniyle minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Özgürgün, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türk halkının, uzun yıllar boyunca verdiği varoluş mücadelesinden devlet olgusuna kavuşması sürecinde Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını en iyi şekilde gözettiğini, halka fikirleri, idealleri ve bir dava adamı olarak kararlı duruşuyla öncülük ettiğini vurguladı.

Özgürgün mesajında şunları kaydetti:

“ Ülkemizin, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet yapısına, halkımızın hak ettiği daha refah, özgür ve demokratik şartlarda bir yaşama kavuşmasında olağanüstü katkılarda bulunmuştur.

Kendisini Kıbrıs davasına adamış bir devlet adamı olarak Denktaş’ın, geçmişteki acı ve karanlık günlerden bugünlere nasıl gelindiğiyle ilgili aktardıkları daima hatırlanacak ve geride bıraktığı eserler genç nesillere rehberlik edecektir. Rauf Raif Denktaş, tüm lider özelliklerinin yanı sıra çok iyi bir insan ve Kıbrıs Türk halkının önemli bir değeriydi. O’nun verdiği hizmetler asla unutulmayacaktır

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkı olarak böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 5. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ: “DENKTAŞ’I ÖZLEMLE, SEVGİ, SAYGI VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

TMT Mücahitler Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı ölümünün 5’inci yıldönümünde özlemle, sevgi, saygı ve şükranla andı.

Dernek, “Aradan dört yıl geçti, O’nun tabirine göre; yanlış teşhis konulan Kıbrıs sorunu kritik aşamada devam etmektedir” dedi.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yaptığı açıklamada, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın “TOROS” Kod Adlı Kurucusu, kahraman Mukavemetçi Mücahit, mücadeleci Lider ve Devlet adamı Rauf R. Denktaş’ın bıraktığı boşluğun, Kıbrıs Türk halkı ve Türk dünyasında derinleşerek devam ettiğini söyledi.

Rauf R. Denktaş’ın tüm hayatını Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve egemenliği için harcadığını belirten Bayar, “Ne mutlu O’na ki Mücahit halkımız ve özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’le birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını gerçekleştirmiş ve ‘Kurucu Cumhurbaşkanı’ olarak adını tarihe yazdırmıştır. Ve ne mutlu Kıbrıs Türk Halkına ki bugün kendi Devletinin çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak yaşamaktadır” dedi.

Bayar, bugün rahmetle andıkları Denktaş’ın; eşitlik konusunda KKTC’nin bir günlüğüne dahi olsa tanınması gerektiğini her zaman vurguladığını hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının eşitliğini tanınmadan yapılacak bir anlaşmanın kalıcı olamayacağını ifade etti.

“Rum hala bugünkü gerçeklerden uzak, yaşayabilir bir barış için değil, bizi azınlık olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne yamamak için düşmanca davranışlarını artırarak sürdürmektedir” diyen Bayar, devam eden görüşmelerin bu kritik aşamasında, kendilerine; devlete dört elle sarılmak, birlik ve beraberlik içinde Anavatanın desteğinde Kurucu Cumhurbaşkanının emanetine ve vasiyetine sahip çıkmak görevi düştüğünü söyledi.

AKÇA: “BÜYÜK ÖNDER; KURDUĞUN CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAKTIR”

AYGÜN: “DENKTAŞ, KIBRIS SORUNUNA DÜNYANIN BAKIŞINI DEĞİŞTİRMİŞTİR”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün 5. yıldönümü vesilesiyle mesajlar yayımlanıyor.

Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Latif Akça’nın imzasıyla yayınlanan mesajda, “Liderlerin kolay yetişmediği dünyada ne mutlu bizlere ki yaşadığı süre içerisinde Allah’ın bizlere bağışladığı Rauf R. Denktaş önderliğinde, ‘Türk’ü devletsiz bırakamazsınız, Türk en zor anında bile yeniden dirilir ve devletini kurar’ mesajını dünyaya iletti” ifadeleri yer aldı.

Akça, büyük dava adamı Denktaş’ın halkıyla birlikte esaret zincirlerini kırarak KKTC’yi ilan ettiğini de ifade etti.

Akça, “İnandığı dava için bir ömür harcayan büyük önder ve devlet adamı Rauf R. Denktaş’ı ebedi istirahatine uğurlanışının 5. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Büyük Liderimiz rahat uyu eserin emin ellerdedir” ifadelerini kulandı.

AYGÜN: “DENKTAŞ, KIBRIS SORUNUNA DÜNYANIN BAKIŞINI DEĞİŞTİRMİŞTİR”

Öte yandan KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Baki Aygün, Kıbrıs davasının simgesi ve mücahit Kıbrıs Türkünün onurlu varoluş mücadelesine şekil ve ruh veren önder Rauf R. Denktaş’ın ölümünün 5. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıldığını bildirdi.

Denktaş’ın liderliğinin sadece KKTC sınırları içerisinde değil, dünyada da duruşu ve davasını savunmasıyla alkış topladığını kaydeden Aygün, Denktaş’ın Kıbrıs sorununa dünyanın bakışını değiştirdiğini ifade etti.

Aygün mesajında, “Hayatını Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı, Türk dünyasının gönlünde taht kurmuş büyük bir lider olarak tarihe mal olan örnek kişiliğiniz daima hatırlanacak ve asla unutulmayacaktır… Cumhuriyetimizin kurucusu ve liderimiz Rauf Raif Denktaş’ı bir kez daha minnet, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

UBP:”KIBRIS TÜRKLERİ’NİN EŞİT SİYASAL HAKLARINI SEMBOLLEŞTİREN BÜYÜK ÖNDER DENKTAŞ TARİHTEKİ MÜSTESNA YERİNİ HER ZAMAN KORUYACAK”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) “Kıbrıs Türklerinin ada üzerindeki eşit siyasal haklarını sembolleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kahraman halkına armağan etmenin huzuru içinde ölümsüzleşen büyük önder Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman koruyacağını” vurguladı.

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 5. Ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında, tüm hayatını adada yaşayan Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesine adamış büyük insan Rauf R. Denktaş’ı ölümünün beşinci yılında saygıyla, özlemle andıklarını” kaydetti

Oğuz, Kıbrıs Türk halkının, Rauf Denktaş’ı,hizmetlerini, eserlerini asla unutmayacağını belirterek,”Dava arkadaşları ile birlikte geleceğe en büyük mirası olan egemenliğimizin tescili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bu inançla Devletimizden, özgürlüğümüzden, güvenliğimizden taviz vermeden, Halkımıza hizmet etmek, UBP’nin vazgeçilmez misyonu olmuş, olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Oğuz, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın önderliğinde büyük bedeller ödenerek sahip olunan değerleri yaşatmanın onur ve gelecek kuşaklara aktarmanın ise en büyük sorumluluk olduğunu ifade etti.

Oğuz, “Ömrünü özelde Kıbrıs Türk halkı, genelde Türk dünyasının yüce menfaatleri yolunda fedakarca harcayan Sayın Rauf R. Denktaş’ı, ölümsüzlüğe uğurladığımız günün 5’inci yılında rahmetle, şükranla anıyoruz” dedi.