Denize haç atarak suları kutsadılar

Bir grup Kıbrıslı Rum, Ortodoks Hıristiyanlarının kutsal günlerinden olan Theofania Yortusu’nu dün Mağusa ve Sipahi köyünde denize haç atma töreniyle kutladı

Nadire BAHADİ

Ortodoks Hıristiyanların kutsal günlerinden olan, denize haç atılarak suların kutsandığı “Theofania Yortusu” dün, birçok Rum’un katılımıyla Mağusa Suriçi’ndeki Ayios Georgios Kserinos Kilisesi’nde düzenlenen ayin ve ardından Palm Beach Sahili’nden denize haç atılarak kutlandı. Yüzlerce kişinin Rum tarafından kaldırılan otobüsler ve bireysel araçları ile katıldığı ayin saat 9:00’da başladı. Güney ve Kuzey arasındaki 1 saatlik fark ayin saatinde de yanlış anlaşılmaya neden oldu. Güney saatine göre 07.30- 10.30 saatleri arasında düzenleneceği açıklanan ayin programı, kuzey saatine göre uygulanınca güvenlik amacı ile ayinde görevli olan polis memurları sabahın erken saatlerinden itibaren kilisede hazır bulundu. 42 yıl aradan sonra ikinci kez Mağusa’daki Ayios Georgios Ksorinos Kilisesi’nde yer alan Theofania Yortusu ayinini, Mağusa Metropolit Yardımcısı Augoustinos Karras yönetti.

Mumlar yakıldı, dualar edildi

Kuzey saatine göre 09:00’da başlayan ayine Güney’den kaldırılan otobüs ve özel aracı ile yaklaşık 500 Rum katıldı. Kilise’de mumlar yakıldı, dualar edildi, ilahiler okundu, ibadetler yapıldı. 11:45’e kadar kilisede süren ayinin ardından inanışa göre hazırlanan yiyecekler yenildi.

Saat farkı şaşırttı

Günler öncesinden yapılacağı haber edilen ayin için belirtilen saat aralıklarının Güney saatine göre olduğu geç anlaşıldı. 07:30’da düzenleneceği haber edilen ayin aradaki 1 saatlik fark nedeni ile KKTC saatine göre yarım saat gecikmeyle 9:00’da başladı. Güvenlik önlemi için kilisede görevlendirilen polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren görev yerlerinde hazır edildiler. Son dönemlerde sıklaşan terör olayları nedeni ile polis kilisede güvenlik önlemlerini de sıkı tuttu. Ayine katılan Rumlar’ın üzerleri ve çantaları dedektör yardımı ile arandı.

Sular kutsandı

Kilise’de tamamlanan ayinin ardından Palm Beach Sahili’ne gidilerek denize haç atma merasimi gerçekleştirildi. Saat 12:35’de Papaz Auogustions Kkaras öncülüğünde duaların okunmasının ardından papaz Karas denize üç kere haç fırlattı. Yaklaşık 12 derece sıcaklıktaki denize girip altın haçı bulup çıkaran Rum vatandaşlara ise küçük ikonlar armağan edildi. Böylelikle Theofania Yortusu inanışına göre sular kutsanmış oldu. Barışı simgeleyen beyaz güvercinler de göğe bırakıldı. Herhangi bir açıklama yapılmayan ritüel saat 13:00 sıralarında tamamlandı.

Sipahi ve Karpaz’da da dualar okundu

Theofania Yortusu kapsamında Mağusa’da olduğu gibi Sipahi ve Karpaz bölgelerinde de Rumlar bir araya geldi. Karpaz Bölge Piskoposu Hristoforos tarafından yönetilen ayin saat 8:00 sıralarında başlayarak 11:00 sıralarında sona erdi. Theofania Yortusu çerçevesinde kutsama yapılıp Apostolos Andreas Manastırı’nda da dualar edildiği öğrenildi.