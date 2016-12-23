İçim acıdı…

Sonunda tarihi Girne mendireği yıkıldı… Edebiyattan anlayanlar bir denize düşen fener hikayesi yazmalılar… Hüzünlü bir hikaye olmaz aslında, utanç dolu bir hikaye olur…

Yapım tarihi 1890 olarak biliniyor…

Sözde tarihi eserdi, koruma altındaydı…

Yüz yıldan fazla dayanan mendirek, bizim elimizde olduğu için yıkıldı. Dünyanın başka bir yerinde olsaydı, nasıl korunurdu…

Yıkılacağı, bu kışı çıkartmayacağı defalarca söylendi.

2014 kışında fırtınalardan büyük hasar görmüştü. Çünkü kimbilir kaç zamandır bakımı yapılmıyordu. 2015’te, Başbakan Ömer Kalyoncu tadilatı için ihaleye çıkılması talimatı verdi.

Dönemin Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu “teknik elemanlarla, mimarlarla, mühendislerle bir “keşif” yaptı. “Önceliğimiz kış gelmeden mendireğin tamir edilmesidir” dedi. İhalenin detaylarını bile verdi….

Laftı tabii… Laf söylemek de kolaydı…Yapa yapa, eski eserin üstüne asfalt döktüler…

Sonuç ortada…

Bitti… Geri gelmez…

Benim korkum, Girne kalesinin de aynı kaderi paylaşması… Onun da, deniz cephesinden göçlendirilmesi gerektiği uzun süre önce tartışılmıştı. Eğer onu da yıkarsak, dünya tarihine geçeceğiz emin olun…

Ne kendimize, insanımıza, ne doğaya, ne tarihe saygımız var… Tuhaf, acaip bir insan topluluğu olduk.

Şimdi ben kalksam ve desem ki, keşke o fener yıkılmasaydı da…..

Arkasını getirmeyeceğim, siz anladınız onu….

KANADA… BU NASIL BİR KABİNE?

Sağlık Bakanı, bir doktor.

Ulaştırma Bakanı, bir astronot.

Milli Savunma Bakanı, bir emekli bir gazi asker.

Gençlik Bakanı, 45 yaşın altında.

Tarım ve Hayvanılık Bakanı, eski bir çiftçi.

Kamu Güvenliği ve Acil Duruma Hazırlıklı Olma Bakanı, bir izci.

Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanı, bir finansal analist.

Maliye Bakanı, başarılı bir işadamı.

Adalet Bakanı, bir başsavcı.

Spor ve Engelli İnsanlar Bakanı, görme engelli bir olimpiyat sporcusu.

Balıkçılık ve Okyanuslar, Kanada Sahil Güvenlik Bakanı, bir buzul bölgesi yerlisi.

Bilim Bakanı, doktoralı bir tıbbi coğrafyacı….

Haydi şimdi oturun da, şöyle gerilere de giderek kendi kabinelerimizle bir karşılaştırın bakalım…

Bizim böyle bir insan kaynağımız yok mu?

Tabii ki var…

İnsanlar siyasetten öylesine soğudular ki, işte durum ortada…

Bir de merak ederim, mesleğinin uzmanı toplam kaç bakanımız olmuştur bugüne kadar..?

YERİN KULAĞI VAR

ONLARIN KORKULARI, BİZİM GÜVENCEMİZ:

Rum lider Anastasiadis yine kafayı garantilere taktı. Asker ve garantiler olursa çözüm bulmanın imkansız olduğunu söyleyerek, Ocak’taki zirve için masadaki kartlarını gösterdi. Bundan bir kaç hafta önce yumuşayan Rum söylemlerinin, Ocak yaklaştıkça sertleştiği görülüyor… Birinin korkusu, diğerinin güvencesi olduğu ve iki toplum da bunda ısrar ettiği sürece o masadan bir çözüm metni biraz zor çıkar…

AMAÇLARI BELLİ:

Rum Yönetiminin zirve öncesi Türk tarafının uyarılarını dikkate almadan 3’üncü tur doğal gaz ihalesini sonuçlandırmasını yorumlayan Öğretim Üyesi Dr. Hayriye Kahveci Özgür, “Bu açıklamanın böylesi bir süreçte yapılması sürece zarar verir. Bu bilinen bir gerçek ve ortaya konan niyet konusunda ürkütücüdür” değerlendirmesinde bulundu. Zoraki kabul ettikleri Cenevre zirvesini bozmak, suçu Türk tarafına atmak için her yolu deniyorlar. Bu ne ilk, ne de son manevraları olacak…

BİZ BÖYLE İYİYİZ:

Kıbrıslı bir Türk’ün, Aljazeera muhabirine, Kıbrıs konusuyla ilgili söyledikleri aslında yıllardır yaşadıklarımızı, daha doğrusu bizi çok net olarak anlattı. “Çoğumuz Kıbrıs vatandaşlığı aldık, Avrupa’ya, İngiltere’ye rahatlıkla geçiyoruz, Güney’e de gidip geliyoruz. Biz böyle iyiyiz, çözüm dedikleri şey olmadan da 40 yıldır yaşıyoruz. Zaten çözüm olacağına dair pek bir beklentimiz yok…”. Bizi, bundan daha güzel anlatamazdı…

DOĞRU SÖZE NE DENİR:

Girne’deki asırlık mendireğin yıkılmasının ardından açıklama yapan, eski Turizm ve Kültür Bakanı Bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz, “Tarihe, ‘kültüre sahip çıkamayan insanlar’ olarak geçeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Tarihi Mağusa surlarını betonla kaplayan bir toplumdan başka ne bekleyebilirdiniz ki…

LANETLİ ADA:

Hüseyin Ekmekçi sosyal medyadan paylaştı,“Bizim nesil, bu adada yaşayan en yamyam, en acımasız nesil… Bu adanın yüzyıllardır sahibi olanlar hiç bu kadar yıkıcı olmadı. Talan, tarumar devam ediyor. Ne kalacak bizden sonraya biliyor musunuz? Lanet… Bu yüzyılda bu adada yaşayan herkesi lanetleyecek gelecek nesiller… Suçlu ya da suçsuz ayırmadan”…. Gerçekten yıllardır bu adanın üzerinde dolaşan bu lanetten kurtulamadık, kader miydi, yoksa biz mi yaptık…

BEREKET DEĞİL, FELAKET:

Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline yıldırım düşmüş. Mağusa’da yük gemisi karaya oturmuş, yağmurlar su baskınlarına neden olmuş, tarihi yapılar yıkılmış. Hep derler, yağmur berekettir diye, ama ne hal ise bizim ülkede önlem almayı bilmediğimizden, yağmur bereket değil, felaket getirir.

ZİRVEDEKİLER

TAK: 43. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Türk Ajansı Kıbrıs için, övgü dolu bir araba demeç verildi. Bence TAK, bugün KKTC’nin en övünülen kurumu ise, bunu başaran sadece kendi çalışanları… Her yeni çalışana kendi içlerinde verdikleri eğitimle, siyasi baskılara rağmen kurdukları hassas dengelerle ve objektiflik kurallarıyla, çok değerli insanların gelip geçtiği, geçmişine asla leke sürmeyen, sürdürmeyen bir Kurum TAK… Keşke bunca yıl atılan nutukların onda biri kadar bir çabayla şartları da iyileştirilebilseydi…

DİPTEKİLER

Giderek Daha da Yoksullaşıyoruz: DPÖ’nün 2015 yılı hane halkı bütçe anketi sonuçları dehşet verici. En üst gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay, en düşük gelir grubuna göre 5.7 kat fazla. Bu uçurum son yıllarda daha da açılmış… Bir ailenin geçinmesi için gereken asgari miktar 4 bin 651 olarak belirlenmiş… DPÖ bunu söylememiş, yoksulluk sınırında olan nüfusun yüzde 15.4 olduğunu söylemiş. Ama, lütfen biri çıkıp söylesin, 4 bin 651 lira giren kaç hane var bu ülkede….