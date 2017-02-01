Denizaltı kablo için anlaşma hazır

Deniz geçişi ile KKTC’ye enerji getirilmesini de öngören TC-KKTC Enerji İşbirliği anlaşması resmi gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu

SADECE ENERJİ DEĞİL, DOĞALGAZ DA: Türkiye’den denizaltından sağlanacak bir sistemle enterkonnekte yapının kurulması yanında, yedi maddeden oluşan işbirliği alanı içerisine doğalgaz, petrol alt yapılarının tesisi, bakımı, petrol türevlerinin pazarlanmasının olması da dikkat çekici

İŞTE O 7 MADDE: Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Türkiye Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından imzalanan işbirliği anlaşmasında yer alan maddeler özetle şöyle:

Elektrik altyapısının tesisi, işletilmesi, rehabilitasyonu ve iletimi alanında ortak projele KKTC ile TC arasında deniz geçişi ile elektrik arz güvenliğini sağlanması, enterkonnekte sistemin kurulması Petrol ve doğal gaz altyapı alanında kapsamlı işbirliği KKTC’nde yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi Enerji alanı ile ilgili seminerler, konferanslar ve toplantıların düzenlenmesi; Enerji alanındaki mevzuatların uyumlaştırılması Enerji Bakanlığı’nda akaryakıt birimi laboratuarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması

Hasan DÜZGÜN

KKTC-TC arasında imzalanan Enerji Alanında İşbirliğine ilişkin Anlaşma (Onay) Yasası, resmi gazetede yayınlanarak resmen yürürlüğe girmiş oldu. “Enerji işbirliğinin karşılıklı anlayış temelinde geliştirilmesini” öngören anlaşma, TC ve KKTC’nin enerji alanında faaliyet gösteren kurumları arasında da işbirliği öngörüyor.

Halk arasında kabaca “Türkiye’den adaya kablo ile elektrik getirilmesi” işlemini de kapsayan anlaşma, yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırımında işbirliği de öngörüyor.

“İşbirliği alanları” belirlendi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile Türkiye Enerji ve tabii Kaynaklar bakanı Berat Albayrak arasında imzalanan anlaşma, iki ülkenin resmi gazetelerinde yayınlanarak yürülüğe girmiş oldu.

İşbirliği alanlarını belirleyen anlaşmaya göre, deniz altından kablo ile KKTC enerji arz güvenliğini sağlayacak yatırımlara hemen başlanabilecek. Ayrıca, enterconnekte sistem de iki tarafın onayıyla hemen sağlanabilecek.

7 maddelik kritik uzlaşı, doğalgaz da var

“İşbirliği Alanlarını” belirleyen 3’üncü maddenin, 1’inci fıkrası, enerjinin tüm alanlarında işbirliğine açık kapı bırakıyor.

Türkiye’den denizaltından sağlanacak bir sistemle enterconnekte yapının kurulması yanında, yedi maddeden oluşan işbirliği alanı içerine doğalgaz, petrol alt yapılarının tesisi, bakımı, petrol türevlerinin pazarlanmasının olması da dikkat çekici.

Taraflar arasında elektrik altyapısının tesisi, işletilmesi, rehabilitasyonu ve elektrik iletimi alanında ortak projelerin tespiti ve geliştirilmesi; KKTC ile TC arasında deniz geçişi ile elektrik arz güvenliğini sağlamak ve çeşitli ekonomik enerji kaynaklarına ulaşımı sağlamak maksadıyla enterconnecte sistem kurulması; Petrol ve doğal gaz altyapılarının tesisi ve bakımı, petrol türevlerinin pazarlanması alanlarında projelerin belirlenmesi ve geliştirilmesi; KKTC’nde yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi Enerji alanı ile ilgili seminerler, konferanslar ve toplantıların düzenlenmesi; Enerji alanındaki mevzuatların ve ülke uygulamalarının gözden geçirilerek, mevzuat uyumlaştırılmasına yönelik ortak çalışmaların yürütülmesi; KKTC’de enerji ile ilgili kurumsal, yapılanmanın geliştirilmesi ve desteklenmesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda akaryakıt birimi laboratuarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılması

Ortak Enerji Çalışma Grubu kurulacak

Anlaşma gereği, iki ülke arasında kısaca OEÇG olarak isimlendirilecek Ortak Enerji Çalışma Grubu kurulması da karara bağlandı.

Yılda en az bir kez toplanacak çalışma grubuna, iki enerji bakanlığında görev yapan üst düzey yöneticiler başkanlık edecek.

Sürekli uzayacak…

İlk etapta beş yıllık bir süreyi kapsayan uluslar arası anlaşma niteliğindeki imzalar, tafralar istemedikçe yürürlükten kalkmayacak. Her beş yılın sonunda ise anlaşma kendi kendini yenileyecek.

Anlaşmanın iptali ise, ancak bir tarafın yazılı bildirisi ile olabilecek. Anlaşma iptal edilse de, başlayan projelerin yarım kalmaması da karara bağlandı.