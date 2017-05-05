Deniz Seki’ye anne şefkati

5 Haziran 2017 tarihinde 2.5 yıllık tutukluluk hali sona erecek olan Deniz Seki’ye Nazan Öncel duygu yüklü bir mektup yazdı.

DESTEK MEKTUBU

Özgürlüğüne kavuşacağı günü iple çeken Seki’nin normal hayata adapte olması için sanatçı dostları şarkıcıya destek oluyor. Son olarak pop müziğin duayen ismi Nazan Öncel şarkıcıya duygu yüklü bir mektup yazdı.

DUYGU YÜKLÜ SÖZLER

Öncel mektubunda, “Acılar da hayata dahildir. Bunlar seni daha da güçlendirecek. Seni seven herkes için bir dünya sevgimle sarıldım. Güzel gözlerinden bir anne şefkatiyle öperim Deniz’im” yazarak şarkıcıya moral verdi.

Deniz Seki’nin tutukluyken yazdığı ikinci kitabı bu ay piyasaya çıkacak.