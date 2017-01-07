07 Ocak 2017

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Deniz Baysal isyan etti

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Deniz Baysal isyan etti
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TRT’deki “Sevda Kuşun Kanadında” adlı diziyi bırakıp “Rüzgarın Kalbi”nde rol almaya başladığı iddiasıyla 260 bin liralık tazminat davası açılan Deniz Baysal, kendini savundu

 

Rüzgarın Kalbi dizisi geçtiğimiz günlerde final yapma kararı alan Deniz Baysal, 18 saate varan ağır çalışma şartları nedeniyle sözleşmeyi feshettiğini açıkladı.

Baysal, şöyle devem etti: “Hiçbir yapımcının bir oyuncuyu 9 saatten fazla çalışmaya zorlamaya hakkı yoktur. Ayrıca oyunculuk ücretini zamanında alamadım. Dizide başrol oyuncularından birisi olduğum halde rolüm de az yayınlandı. Davanın reddini istiyorum.”

 

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