Dengiz Kürşat: Üzerimize düşeni acilen yapmalıyız

IŞAD Başkanı ve emlak sektörünün tanınmış isimlerinden Deniz Kürşat çözüm sonrası emlak sektörünü anlattı

KÜRŞAT: Çözümden sonraki gün emlak ve mülkiyetle ilgili tüm kriterlerin belirlenmiş olması ve bu belirlenen kriterlerin çok kısa sürede uygulanabilir olması şart.

KÜRŞAT: Sorunsuz bir geçiş yaşamayı başarmamız durumunda, çözüm sonrası emlak fiyatlarında ciddi bir yükseliş trendine geleceğimizi düşünüyorum.

KÜRŞAT: Bu kadar zor koşullar altında, bu ülkede iş yapabilen işadamları koşulların iyileşmesi ile çok ciddi bir ivmelenme yakalayacaktır.

HK Ajans

Bu hafta biraz emlak sektörü özelinde iş dünyasına uzandık ve orada neler yaşandığına baktık. Emlak sektörünün önemli isimlerinden ve yeni İŞAD Başkanı olan Dengiz Kürşat ile sektörün durumunu ve olası bir çözüm sonrasında sektörü nelerin beklediğini konuştuk. AB uyum yasalarının hemen geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kürşat, olası bir çözüm sonrası sorunsuz bir geçiş dönemi yaşanması halinde emlak fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşanacağını söyledi. Ülkemizdeki emlağa karşı dış ülkelerden de özellikle Türkiye’den ciddi bir talep olmasının, sektörün iyi bir noktada olduğunu gösterdiğini kaydeden Kürşat, Kıbrıs Türk toplumu olarak iyi bir gelecek için 2017’de birlik beraberlik içerisinde hareket etmek gerektiğine de vurgu yaptı. İşte detaylar…

Hep kendi işimi kurmayı hayal ettim

SORU: Öncelikle iş hayatına atılmaya nasıl karar verdiniz. Ülkemizde özel sektörde çalışmak pek tercih nedeni değil?

KÜRŞAT: Sanırım biraz aileden gelen bir şey. Dedem ticaret insanı, babam ise işadamı. Açıkçası ben küçüklüğümden beri hep kendi işimi kurmayı, hep bir işadamı olmayı hayal ettim. O yüzden iş hayatına atılmak benim için doğal bir sonuç oldu.

Aileden kaynaklanan bir seçim

SORU: Neden emlak sektörü?

KÜRŞAT: Bu kararım açıkçası bilinçli bir tercihin sonunda ortaya çıkmıştı. Babam inşaat sektöründe uzun yıllar bir çok projeye imza attı. Ben ise üniversitede işletme okuduktan sonra Yüksek lisansımı pazarlama üzerine yapmıştım . Aileden gelen inşaatçılığı pazarlama ile birleştirince doğal olarak emlak sektörü, yani bir nevi inşaatı pazarlama, benim için çok cazip oldu.

Sektör iyiye gidiyor

SORU: Sektörünüzde işlerin nasıl gittiğini düşünüyorsunuz? Piyasa bu dönem nasıl? Dövizdeki iniş çıkış piyasaya nasıl yansıyor?

KÜRŞAT: Sektörümüzde çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. Bildiğiniz gibi Kıbrıs’ta emlak sektörü sadece iç piyasa değil, buna ek olarak aslında çok da etki edemediğimiz dış etkenlere de bağlı. Buna Kıbrıs meselesinden tutun, dövizdeki hareketlenmeleri Türkiye’deki darbe girişiminden tutun ülkedeki nüfus artışına kadar bir sürü faktör etki edebilmekte.Şu anda Kıbrıs’a yatırım yapmak özellikle Türkiye’deki yatırımcılar için çok cazip. O yüzden ciddi bir talep var. Buda sektörün iyiye gittiğine bir işaret.

İlk franchise emlak şirketini 2003 yılında ülkeye ben getirdim

SORU: Ülkede emlak sektöründe çalışanların artması ve birçok emlakçının hatta kayıtlı olmayanların çalışması sizi hangi yönde etkiliyor?

KÜRŞAT: Ben kendim emlak işinde olduğumdan dolayı açıkçası ülkede emlak işi yapan profesyonellerin artmasından son derece memnunum. Bildiğiniz üzere, ülkedeki ilk franchise emlak şirketini 2003 yılında ben getirmiştim. Dolayısıyla emlak sektöründe, disiplin yakalanması ve profesyonelliğe geçiş benim yıllardır üzerinde titizlikle durduğum bir husus. Bu açıdan son derece memnunum. Mesleğe bir itibar geldiğini düşünüyorum. Tabii ki buna paralel olarak da kayıtsız iş yapan ve bu yeni kazanılan itibara zarar veren kişilerin de sektörde yeri olmadığını düşünüyorum.

Çözümden sonraki gün emlak ve mülkiyetle ilgili tüm kriterler belirlenmiş olmalı

SORU: Olası biz çözümde emlak sektörü nasıl etkilenir? Fiyatlar artar mı?Türk malı- eşdeğer ve farklı şekilde emlakların ayrıştırılması sizce toplumu nasıl etkiliyor?

KÜRŞAT: Geçen de bir panelde de bahsettim. Emlak Kıbrıslılar için gerek Rum, gerek Türk Kıbrıslılar için çok tutkuyla bağlı olduğumuz bir şey. Küçük bir adada yaşıyoruz ve bildiğiniz gibi ekonominin temeli de emlak ve gayrimenkul sahipliği. Buna bir de yukarda bahsettiğim tutku eklenince Kıbrıs görüşmelerinde ve olası bir çözüm de emlak ve mülkiyet çok önem kazanıyor. Çok iyi biliyorum ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başmüzakerecimiz olmak üzere bu konuya hassasiyet ve titizlikle eğiliyorlar. Bir emlak profesyoneli olarak benim için önemli olan çözümden sonraki gün emlak ve mülkiyetle ilgili tüm kriterlerin belirlenmiş olması ve bu belirlenen kriterlerin çok kısa sürede uygulanabilir olmasıdır. Muğlak kalmış kriterler ve bunların uygulanması için gerekebilecek uzun süreler kuzeydeki Kıbrıs Türk ekonomisi ve Kıbrıs Türk devleti için sorun olabilir. Sorunsuz bir geçiş yaşamayı başarmamız durumunda ise emlak fiyatlarında ciddi bir yükseliş trendine geleceğimizi düşünüyorum.

Üzerimize düşenleri yaparsak, ekonomik refah kavuşmamamız için neden yok

SORU: Genç girişimciler olarak ülke ekonomisini nasıl yorumluyorsunuz?

KÜRŞAT: Ben Kıbrıs’a çok seviyorum ve bir Kıbrıs Türk milliyetçisiyim. Kıbrıs’ta yaşamaya çok seviyorum. Ülkemiz Doğu Akdeniz’de çok merkezi bir noktada, nispeten küçük bir ekonomi. Kuzeyimizde bölgenin süper gücü Türkiye ,güneyimizde ise Rum komşularımız var. Dolayısıyla bu açıdan bakarsanız rakiplerimiz oldukça kuvvetli. Bir de uluslararası piyasalara bağlanamamış olmanın getirdiği sıkıntılarımız var ki, buna özellikle finansman maliyetinin yüksek olmasını örnek verebiliriz. Ancak evimizin içerisini düzenleyebilirsek, demokrasi, adalet ve devletin işleyişi konularından reformlar yapıp ileriye gidebilirsek çok ciddi bir ekonomik patlama yapabileceğimize inanıyorum. Ben hep söylerim, bu kadar zor koşullar altında bu ülkede iş yapabilen işadamları koşulların iyileşmesi ile çok ciddi bir ivmelenme yakalayacaktır. Burası tüm dünyanın gözünün önünde Avrupa’nın ise burnunun dibinde bir adadır. Biz kendi yapmamız gerekenleri en iyi şekilde yapmamız halinde devamlı idame ettirilebilir bir ekonomik refaha ulaşamamamız için hiçbir sebep yoktur.

İSAD olarak herduruma hazır olmalıyız

SORU: İŞAD Başkanı olarak önünüze ne gibi hedefler koydunuz?

KÜRŞAT: İŞAD Başkanı seçildiğim genel kurulumuzda yaptığım konuşmada belirttiğim üzere, bugüne kadar bir İŞAD geleniği olarak, toplumlar arası müzakerelere verdiğimiz desteği vermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibine güvenimiz tamdır. Doğaldır ki Cenevre’de yapılacak olan beşli konferansı da çok yakından takip etmekteyiz. Bu noktada bir yol ayrımına geleceğimizi öngörüyoruz. Ya işler bir çözüm yolunda ilerleyecektir veya çözümsüzlük yaşanacağı ortaya çıkacaktır. Kıbrıs Türk işadamlarını temsil eden önemli bir derneğin başkanı olarak ben ve yönetim kurulumun hedefi, yukarda az önce bahsettiğim her iki senaryoya da Kıbrıs Türk işadamları olarak hazırlıklı olmak ve özelde işadamları ama, genelde ise Kıbrıs Türk toplumu için olabilecek en iyi durumda olabilmektir.

AB uyum yasaları ivedilikle geçirilmeli

SORU: Genç iş insanları olarak hükümetten beklentileriniz nelerdir?

KÜRŞAT: Kısa vadede hükümetten beklentimiz olası bir çözüm öncesi Kıbrıs Türk iş dünyasını Avrupa Birliği’ne hazırlaması ve Avrupa Birliği uyum yasalarını ivedilikle geçirilmesidir. Uzun vadede ise talebimiz, özellikle iş insanları için büyük sıkıntı yaratan devletin hantal yapısı ve artık çağın gerisinde kalmış bürokrasi yapısını günümüzün ilerici bir toplum seviyesine çekebilmesidir

Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz

SORU: Son olarak eklemek istediklerinizi alalım.

KÜRŞAT: 2017 yılı Kıbrıs Türk toplumu için çok önemli bir yıl olacaktır. Tam bir kader ayrımına geldiğimiz ve tek vücut olarak hareket etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Bu dönemde çocuklarımıza müreffeh bir Kıbrıs bırakmak istiyorsak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi başarmamız gerekiyor. Çok dikkatli ve çok akıllı olup bu süreci başarıyla atlatmamız gerekiyor.