Demirhan’da araç yangını!

Polis Basın Subaylığı, bugün saat 14.00 sıralarında, Demirhan’da Abohorlu apartmanları 108-109 numaralı dairelerin arasında park halinde bulunan Beyazi YAYAR’a ait DG 043 plakalı van araçta henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldiğini açıkladı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucucunda, araç ve üzerinde bulunan iki adet tüplü soba, bir adet iki kişilik yatak ve çilte, bir su sebili, yedek lastik, su motoru, ütü masası, piknik tüpü araç teybi ve paletler yandı.

Yangın sonucu, aracın yanında bulunan dairelerin de camları kırıldı ve klimalar hasar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.