Demet “Vitrin”i sevdi

EĞLENDİRDİ:Türkiyeli başarılı sanatçı Demet Aktaş, Girne’de sahne aldı. Sahne performansıyla göz dolduran sanatçı müzik dolu bir geceye imza attı

Türkiyeli başarılı sanatçı Demet Aktaş, önceki akşam “Vitrin Performance Hall”da sahne aldı. Uzun bir süre ülkemizde sahne alan ve daha sonra Türkiye’ye geri dönenen Demet, tekrar ülkemizde sahne almanın sevinci içerisinde tüm konuklara adeta müzik ziyafeti çekti.

Türkiye ve ülkemizde “yol ver” adlı parçasıyla büyük beğeni toplayan Demet, en güzel şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konukları için seslendirirdi.

Fotoğraflar: Fuat Şanlıer