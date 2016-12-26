Demet Akbağ şaka ortağı Sermiyan Midyat tarafından şakalandı!

Ünlüleri şakalayan Demet Akbağ, kendi yönettiği şakada, kendisi de şakalanınca gözyaşlarına boğuldu.

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat ile bir şaka hazırlayan Demet Akbağ olacaklardan habersiz şakayı yönetmeye başladı. Şakayı bitirmeye çalışan Akbağ, Midyat’ın fenalaştığını sanınca gözyaşlarına boğuldu. “ÜNLÜLER ALEMİNİN ÖCÜNÜ ALDIM” Midyat ise şakayı sonuna kadar devam ettirdi. Hastaneye kaldırılmak üzere kucaklanan Midyat aniden Akbağ’ın karşısına çıkınca olanlar oldu. Ünlü oyuncu çekimlerin sonunda Akbağ’a “Ünlüler aleminin öcünü aldım” dedi.