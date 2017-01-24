24 Ocak 2017

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Demba Ba Beşiktaş için geliyor

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Demba Ba Beşiktaş için geliyor
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Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın listesinde yer alan eski futbolcusu Demba Ba, Pazartesi sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul’a geliyor.

Sezon başı Porto’dan kiraladığı Vincent Aboubakar’dan beklediği verimi alamayan Beşiktaş’ta yeni golcü arayışlarında sona yaklaşılıyor. 2014 yılında Chelsea’den geldiği Beşiktaş’ta sergilediği performans ile taraftarın sevgilisi haline gelen ve bir yıl sonra 10 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin Ligi’ne satılan Demba Ba, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor. Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Senegalli yıldızın, daha sonra kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayacak imzayı atması bekleniyor.

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Havadis Gazetesi

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