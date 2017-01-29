Değmeyin “Kartal”ın keyfine  

Yenicami, sezonun ilk maçında tek farkla mağlup olduğu Yalova karşısında dün galip gelerek hem rövanşı aldı, hem de zirveye oynayan rakiplerinin puan kaybetmesi ile birlikte şampiyonluk yarışında rakipsiz kaldı.

Karşılaşma öncesi Yenicami için Yalova karşılaşması zor bir maç gibi görünüyordu. Yalova’nın transfer döneminde GAÜ Çetinkaya’dan Erdinç, Serkan gibi tecrübeli futbolcuları yanında Lefke’de Aykut’u ve Binatlı’dan Neval’ı renklerine bağlaması ile daha da güçlü bir kadro oluşturduğu görüşü hakim idi. Sabri’yi Gönyeli’ye veren Yalova’da Dike’nin ise apar topar Malezya gidip orada futbol yaşantısını sürdürmek istemesi Yalova için gol yollarındaki en büyük dezavantajı idi.

Yabancı kontenjanlarını da Cloyyey, Abia ve David Annas dolduran Yalova, ilk maçta görüldü ki Dike’nin gol yollarındaki yerini dolduramadı.

Transfer döneminde hiçbir futbolcusunu kaybetmeyip sadece üçüncü yabancı futbolcu kontenjanı Kungiey ile dolduran Yenicami, belki de haklı olarak Yalova karşısına endişe ile başladı.

Ancak karşılaşmanın başlaması ile birlikte Yenicami maçın hakimiyetini eline geçirdi. Yalova’nın orta sahada bir türlü rakibi karşısında üstünlük kuramaması maç boyunca oyunun üstünlüğün Yenicami’de olmasına neden oldu.

Siyah beyazlılar sağdan soldan gelen atakları yanında orta sahadan geliştirdikleri ataklarla Yalova kalesini çok zorladı ve golü de buldu ancak gol sonrasında özelikle John ve Hüseyin Sadıklar’la girdiği çok net gol pozisyonlarını değerlendiremeyince ilk yarı tek farkla Yenicami’nin lehine sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı yine Yenicami üstünlüğünde geçti. Ancak ikinci golü bulamakta gecikti. Bunun nedeni John’un geçmiş maçlara oranla bu maçtaki performansının düşük olmasıydı. Yalova hatasından Mehmet Altın, ikinci kez Yalova kalesine topu gönderirken Yalova’nın neredeyse Yenicami kalesini zorlayacak tek bir pozisyonu bile yoktu.

Mithat ve Abia ikilisi ile ileride gol bulmayı düşünen Yalova, Mithat’ın yerini yadırgaması, Çağlar, Yusuf ve Cemal’ın cezası, Buğra’nın da sakatlığı nedeniyle forma giyememesini varlık gösteremeden mağlup olarak yaşadı.

Yalova orta saha ve ileride sıkıntı yaşarken, lider Yenicami farklı kazanacağı maçta son saniyede kalesinde gördüğü golle bir farklı galibiyetle 3 puana ulaştı hepsi bu. Ancak Yenicami, ligin ikinci yarısında henüz ilk haftadan en yakın rakibine 11 puan fark yaparak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış oldu.