Değirmenlik, Doğan’ı evinde devirdi: 1-2

Düşme hattında yer alan Değirmenlik, deplasmanda Doğan Türk Birliği’ni mağlup ederek rakibine şok bir yenilgi yaşattı

ÇAYAN KALESİNDE DEVLEŞTİ:

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini Uğur ve Miranda atarken ev sahibi ekibin tek golü Hasan’dan geldi. Karşılaşmada Değirmenlik kalecisi Çayan birçok pozisyonda Doğan’a geçit vermeyerek galibiyette büyük pay sahibi oldu

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz (*), Cemal Sakallı (**), Hakan Gök (**)

D.T. Birliği: Ozan (*), Hasan (**), Koral (*), Tunahan (*) (Dk.46 Ahmet Coşkun (*)), Ahmet Sönmez (**), Raheem (*), Joel (*) (Dk.46 Ahmet Saygı (*))(Dk.88 Ali), Salih (*), Aydın (*), Kenan (*), Selim (*)

Değirmenlik: Çayan (****), Gençali (**), Sercan (***), Burçin (**), Rifat (**), Haşim (**), Fall (*), Miranda (**) (Dk.52 Victor (*)), Yusuf (*) (Dk.71 İbrahim (*)), Fehim (*), Uğur (**) (Dk.46 Ümitcan (*))

Goller: Dk.46 Hasan (D.T.Birliği) – Dk.25 Uğur, Dk.42 Miranda (Değirmenlik)

Süper Lig’in 18. haftasında düşme hattında yer alan Değirmenlik, deplasmanda Doğan Türk Birliği’ni 2-1 mağlup ederek rakibine şok bir yenilgi yaşattı.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini Uğur ve Miranda atarken ev sahibi ekibin tek golü Hasan’dan geldi.

Bu sonucun ardından Değirmenlik puanını 15 yaparken zirve yolunda ağır yara alan Doğan Türk Birliği 33 puanda kaldı.

Önemli dakikalar

11.dakikada Salih’in ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta top direğin üzerinden auta çıktı.

21.dakikada Aydın’ın ceza alanı içersinde yerde kalmasına Doğan teknik heyeti penaltı itirazında bulundu.

23.dakikada Kenan’ın sağdan ortasında Selim’in kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

25.dakikada Doğan defansından seken topu ceza alanında alan Uğur takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

42.dakikada Miranda ceza alanı dışında kullandığı serbest vuruşta mükemmel bir plase ile topu Doğan filelerine yolladı ve Değirmenlik skoru 2-0 yaptı.

dakikada serbest vuruştan gelen topta Ahmet Sönmez’i yere indiren Uğur penaltıya neden oldu. Joel’in penaltı vuruşunu kaleci Çayan çeldi.

İlk yarı 2-0 Değirmenlik üstünlüğünde sona erdi.

46.dakikada Raheem’in ortasında topa kafa ile vuran Hasan skoru 2-1’e taşıdı.

57.dakikada Salih’in ceza alanına ortasında önce Selim sonra Ahmet Sönmez ve en sonda Koral vurdu. Top yandan auta gitti.

dakikada Ahmet Coşkun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Çayan topu kornere attı.

81.dakikada Ahmet Saygı’nın uygun pozisyonda attığı şutta top defansa çarpıp kornere çıktı.

85.dakikada Selim’in sert şutunu kaleci Çayan yatarak kurtardı.

87.dakikada Haşim’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ozan topu kornere attı.

89.dakikada Hasan’ın 35 metreden sert şutunda kaleci Çayan topu önlemeyi başardı.

Karşılaşma 2-1 Değirmenlik üstünlüğünde tamamlandı.