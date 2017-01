Değirmencioğlu’ndan günün ekonomi yorumu

TCMB’nin PPK toplantısı ardından ilk işi günü piyasayı test etme ihtiyacı pek de başarılı ol(a)madı

Swap ihale miktarının altında ihale açılması ve TL ortalama fonlama maliyetinin gevşetilmesi USD/TL kurunu 3,78’den 3,8575’e fırlattı



TCMB’nin piyasa ile imtihanı bağlamında bugün TL likiditeyi kısmasını ve depo swap miktarını artırmasını bekliyoruz

Böyle bir girişimin dünkü kayıpları telafi edebileceğini ve kurun yeniden 3,80’nin altını deneyebileceğini düşünüyoruz

Sterlin cephesinde ise beklentimize paralel 1,2650 seviyesi test ediliyor. Brexit’in yumuşak bir şekilde ilerleyeceğini piyasalar satın alıyor

Ancak, demokrasinin beşiğinde halkın iradesi son noktadır. Bu bağlamda İngiltere Parlamentosunun Brexit’i kabul edeceği beklentimizle yükselişleri satış yönünde kollayacağız

Piyasa Özeti ve Yorumu

Yurtdışı piyasalarda Trump rüzgarları hissedilirken, içerde ise dün Türk mali piyasaları maalesef günün en zayıf halkası oldu. ABD Başkanlarının genellikle seçim meydanlarında vermiş oldukları sözlerin istatistiksel olarak ilk 100 günde % 70 oranında gerçekleştirdiklerinden hareketle, Trump’ın da atmayı vaddettiği agresif adımlar, ABD piyaslarında büyüme hikayesi ile doping etkisi yaratıyor. Dün küresel borsaların barometresi konumundan olan Dow Jones sanayi endeksi günü % 0,8 yükselişle 20,068 puan seviyesinde (ilk kez 20,000 seviyesinin üzerinde) tamamladı. ABD cephesinde Trump’ın Meksika sınırına binlerce kilometre uzunluğunda duvar örme talimatını vermesi ardından belki okuyucularımıza şaşıracak ama sınıra yakın çimento şirketlerinin hisseleri ralli yapmaya başladı. Bu bağlamda, Trump’ın en çok istihdam yaratacak başkan olacağım taahüdü ve beraberinde % 4 büyüme yaratacağı söylemi ile yurtdışı piyasalarda hava oldukça olumlu. İçerde ise dün karamsar sayılacak bir hava maalesef görüldü. İlk önce, döviz piyasasından korelasyonu uzaklaşmaya başlayan ve son haftalarda % 8 ralli yapan BIST100 endeksi, yurtdışı iyimserliğe katılamayarak günü düşüşle tamamlarken, döviz piyasasındaki hareketlilik ise yeniden “doları” konuşmamıza neden oldu. Güne 3,78’li seviyelerde sakin başlayan USD/TL kuru, günün ikinci yarısında yada daha doğru bir yaklaşımla günün son işlem saatlerinde 3,86 seviyelerine doğru hızlı bir yükseliş kaydetti. TCMB’nin öngörülebilirliği her gün daha da azalan para politikasının yarattığı kafa karışıklığı ile TL ve TL cinsi yatırım araçlar iyi geçebilecek bir günü satış baskısı ile tamamladı. TCMB, dün sabah 500 milyon dolar olan swap ihalesinin dönüşünü 300 milyon dolar olarak açarak piyasadaki fazla TL’yi alamadı. Devamında ise, likiditeyi çok fazla sıkıştırmayarak fonlamayı koridorun üst bandı olan (borç verme faiz oranı) % 9,25 seviyesinden gerçekleştirerek geç likidite penceresine bankaları yönlendirmedi. Bu dünkü deneme yanılma yönündeki hareket yada piyasa testi pek de başarılı bir şekilde sonuçlanmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Piyasa, faizin her gün nerede olacağını bilemediğinden TCMB ile restleşmesi veya karşılıklı olarak test girişimi bir müddet daha devam edeceğini düşünüyoruz. Özetle, dün kura karşı önlem olarak atılan adımlarda gevşemeye gidilmesi, emniyet kemerinin gevşediği algısını yaratarak TL ve TL cinsi yatırım araçlarında kendisini olumsuz bir şekilde hissettirdi. TCMB’nin dünkü testi ardından bugün yeniden daha sıkı para politikasına geri döneceğini düşünüyoruz. Böyle bir adım dün sert değer kaybeden Türk Lirasını bir miktar rahatlatabilir.

Dün bültenimizde yer verdiğimiz üzere, İngiltere Yüksek Mahkemesi, Brexit için Parlamento onayı gerektiği yönünde karar vermesi ardından aşırı şekilde kısa pozisyona sahip sterlin cephesinde bir miktar soluklanma yaratmak suretiyle alımları destekledi. Her zaman bir hikaye satın almak isteyen küresel piyasalar (spekülasyon) acaba Brexit iptal olur mu yada geçikebilir mi yada daha soft bir Brexit mi gerçekleşir heyecanı ile bir miktar sterlin yönünde alıma geçti. Dün belirttiğimiz 1,2650 seviyesi an itibarı ile test ediliyor. Bu seviyenin üzerinde alımları 1,28 seviyesinin üzerine doğru devam edebilir. Bu heyecanın bir noktada azalacağını düşünüyoruz keza demokrasinin beşiği olan bir ülkede son sözü halk söyler. Halkın “çıkalım” kararını Parlamentonun iptal etmesi çok ucuz bir beklenti olacaktır. Bu bağlamda Brexit is Brexit beklentimiz ile sterlinde yükselişler 1,20 seviyesinin altını olan hedef beklentimize paralel satış yönünde kollayacağız. Öte yandan, ilk paragrafta belirttiğim üzere, Trump’ın yaratacağı maliye yönlü büyüme politikalarının yaratacağı enflasyona karşı FED’in de kayıtsız kalmayacağını düşünmek gerekiyor. ABD cephesinde yükselecek faizler, doları desteklemeye devam edecektir.

Yeni gün başlangıcında küresel piyasalarda ılımlı bir hava görüyoruz. Dolar endeksinin 100 seviyesinin altına gelmesi (doları bir miktar değer kaybetmesi) ile EUR/USD paritesi 1,0750 ; GBP/USD paritesi de 1,2650 seviyelerinde işlem görüyor. Asya başlangıcında da hakim renk yeşil. Gösterge endeks Tokyo borsası % 1,7 yukarda işlem görüyor. Mali piyasaların gündeminde bugün İngiltere’de açıklanacak büyüme verileri, ABD’de açıklanacak yeni konut satışları takip edilebilir. İçerde ise TCMB’nin ihalelerine dikkat etmek fayda var. Kurun dünkü tepkisi ardından TCMB’nin bugün strateji değiştireceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, swap ihale miktarı ve ortalama TL fonlama maliyetine göre kur cephesinde 3,80 seviyesinin altının test edebileceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir durumda, borsa cephesinde de bir miktar yükseliş görülebileceğini düşünüyoruz.

TÜİK enflasyon sepetinde değişikliğe gitti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon sepetinde güncellemeye gitti ve ürün ağırlıklarında değişiklik yapıldı. Detayları incelediğimizde, gıdanın payı yaklaşık 2 puan indirilirken ulaştırmanın payı ise 2 puan artırılmış. Alkollü içecekler ve tütün grubunun payında da yaklaşık 1 puanlık artırıma gidilirken konut grubunun payında yaklaşık 1 puanlık indirime gidildi. Ağırlık değişimi ardından TCMB’nin kontrol sahasındaki konfor alanı artmış olsa da, döviz kuruna yönelik hassasiyeti ise yeni sepette daha çok hissedileceğini düşünüyoruz.

Kaynak: TÜİK

USD/TL kurunda aşağıda 3,75 yukarda ise 3,87 seviyesinin geçildiği yöne dikkat etmek gerekiyor

TCMB’nin PPK toplantısı ardından ilk işlem günü TL fonlamayı gevşetmesi ve swap dönüşünün altında ihale açması günün ikinci yarısında USD/TL kuru üzerinde baskı kurdu. Güne 3,78’li seviyelerde başlayan kur, günün son işlem saatlerinde 3,8575 seviyesini test etti. Bugün TCMB’nin yeniden fonlama maliyetini artıracağını öngörüyoruz. Bandın aşağısına doğru (pembe) bir hareket gün içinde görülebilir.