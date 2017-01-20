Defile şova dönüştü

Bu yıl dördüncü kez gerçekleşen Fashionist kapsamında Murat Cinpir “XCLSV” koleksiyonunu birbirinden efsane isimlerle tanıtırken, Çağla Şikel, Deniz Pulaş, Sema Şimşek, Begüm Özbek, Canan Mutluer ve birbirinden ünlü 25 manken adeta şov yaptı

25 yılı aşkın bir süredir moda dünyasında birbirinden özel koleksiyonlar hazırlayan Murat Cinpir, bu yıl dördüncü kez gerçekleşen Fashionist kapsamında “XCLSV” koleksiyonunu birbirinden efsane 25 isim ile tanıttı

W Hotel Super Jazz W Lounge’da gerçekleşen defilede Alona, Beril Önder, Begüm Özbek, Bilge Kara, Canan Mutluer, Ceylan Saner, Çağla Şikel, Deniz Pulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Fatma Yaman, Gülay Kuriş, Güner Özkul, Hülya Yiğitalp, İpek Gümüşoğlu, İpek Tenolcay, Janset, Melinda, Müge Cinman, Selda Aksoy, Sema Şimşek, Sibel Tan, Tuğba Karaca Ve Zeliha Çal Adeta Şov Yaptı.

Birbirinden iddialı 25 parça koleksiyonunun sunulduğu “XCLSV” defilesinde transparan ve dekolte kıyafetlerin ağır bastığı görüldü. Moda şovunun ardından podyuma mankenleriyle çıkan Murat Cinpir, eğlenceli anlar yaşadı ve hepsine tek tek teşekkür etti.

“Hayata sahip çıkmak” için yürüdüler…

Unutulmaz isimler ile nefes kesen defilenin ardından Murat Cinpir; “Defilede podyuma taşınan koleksiyon piyasalardaki gerilemeye ve ülke şartlarındaki gerginliğe karşı ayakta durmanın ve elele vermenin çıkar yolu olduğuna inanan bir kadronun eseri. Ticari kaygılara kapılmadan tasarıma ağırlık verilen koleksiyonu sunan ve “Hayata Sahip Çıkmak” için yürüyen herkese teşekkür ederim” dedi.