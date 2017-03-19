DEAŞ’tan kurtulan çocuklar anlattı

El Bab’da DEAŞ’ın zulmünden kurtulan ve Kilis’te tedavi gören çocuklar, kendi dünyalarında yaşadıklarını anlattı.

Eskad, Yusuf, Abdo… Onlar terör örgütü DEAŞ’ın El Bab’da düzenlediği bombalı araç ve roketli saldırılarında yaralanan yüzlerce çocuktan yalnızca 3’ü. Tedavileri Kilis’te süren ve iç dünyalarında da derin yaralar olan çocuklar, DEAŞ esareti altında yaşadıkları korku dolu 2.5 yılı anlattı. DEAŞ’ın El Bab Zemzem Caddesi’ndeki roketli saldırısında iç organları zarar gören ve kolu kırılan 12 yaşındaki Eskad Mıgrabi, iyileşip okuluna yeniden döneceği günün hayalini kuruyor. DEAŞ eğitimi yasakladığı için okulunu bırakmak zorunda kalan Eskad, “DEAŞ okulları kapattı, çok ağladım, okulumu çok özlüyorum” dedi.

‘Saçımızı kesmek yasaktı’

Savaşta babasını kaybettiğini söyleyen Eskad, şöyle devam etti: “El Bab’da patlama ve silah sesleri hiç eksik olmazdı. Korkuyorduk, sokağa çıkıp oynayamıyorduk. DEAŞ saçlarımızın kesilmesini bile yasakladı. El Bab’da artık DEAŞ yok, sokakta rahatça oyun oynayabileceğim. Sağlığıma kavuşunca iyi bir eğitim almak istiyorum.

Türk doktor Mustafa hayatımı kurtardı, bana babalık yaptı, onu örnek alıyorum. Ben de hayat kurtarmak için doktor olacağım. El Bab’ı kurtaran Türkiye ve Türk askerlerine teşekkür ediyoruz.” DEAŞ’ın intihar saldırısında derin şarapnel parçalarıyla yaralanan 11 yaşındaki Yusuf Habeş ise DEAŞ’ın bilgisayarı yasakladığını belirtti. Yusuf, DEAŞ zulmünü şöyle anlattı: “Evimize baskın yapan DEAŞ, kitap ve defterleri topladı.

Evde okuma-yazma ve alıştırmalar yapmamı yasakladı. Ölüm korkusuyla yaşadık. DEAŞ’tan çok korkuyordum, çocuklara kötü davranıyor, kurallara uğramayan herkesin, çocuklar da dahil başını, elini kesiyordu. Bazı çocuklar zorla götürülüyor, intihar saldırılarında kullanıyordu, bazıları silah verilerek eğitiliyordu. Türkiye sayesinde DEAŞ’tan kurtulduk. Okul ve sırama kavuşmak için can atıyorum. Bombalar nedeniyle yıkılan okullar yapılsın, öğretmenler gelsin, biz de koşa koşa okullara gidelim.” DEAŞ’ın bombalı araç saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Abdo Şeyh Halil de “Okula gitmek yasak olmasaydı bile DEAŞ’ın korkusundan, silah seslerinden, bombalardan okula gitmeye korkar gidemezdim. Ben de renkli kalemlerle resim yapmak, arkadaşlarımla oyun oynamak, televizyon izlemek istiyordum. DEAŞ beni öldürecek diye rüyalarıma bile giriyordu. Artık özgürüz. Artık okula gidebileceğim, arkadaşlarımla oyun oynayacağım” diye konuştu.