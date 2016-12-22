Davulcu: TKP ihtiyaçtan kaynaklandı

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Kurucular Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, partinin kuruluşunun “Kıbrıs toprağının” insanlarının siyasi örgütlenme ihtiyacından kaynaklandığını, Türkiye’deki herhangi bir partinin uzantısı veya takipçisi olmadığını belirtti.

Davulcu yazılı açıklamasında, TKP’nin siyasal yaşama katıldığı 28 Kasım 2016 tarihinden bu yana ülkedeki siyasi dengelerin hızlı bir değişim sürecine girdiğini kaydederek, “Kendini siyasal yelpazenin solunda göstermeye çalışan bazı partiler TKP’nin çalışmalarından ciddi şekilde rahatsızlık duymuş olacaklar ki, hızlı örgütlenmesinin önünü kesmek adına izahı güç gayretler içine girmektedir” ifadelerine yer verdi.

TKP’nin kuruluşunun “Kıbrıs toprağının” insanlarının siyasi örgütlenme ihtiyacından kaynaklandığını, Türkiye’deki herhangi bir partinin uzantısı olmadığı gibi takipçisi de olmadığını kaydeden Davulcu, bazı siyasi kurumların engellemek için başvurdukları yolları gülünç bulduklarını belirtti.

“MECLİS’TE TEMSİL EDİLİYOR”

Davulcu, TKP’nin bugün KKTC Meclisi’nde de temsil edildiğini, Siyasi Partiler Yasası’na göre Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı’nın partinin kurucular kurulu içerisinde yer alarak TKP’nin Siyasi Partiler Yasası’na göre Meclis’teki temsiliyet konumunu da sağladığını savundu.

İLK KURULTAY 12 ŞUBAT’TA

12 Şubat 2017’de birinci kurultayını yapacak TKP’nin, ilk seçimlere katılmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Davulcu, şunları ekledi:

“TKP, Yurtta ve dünyada barışı, sosyal demokrasiyi, adil bölüşümü, eşitliği, emeğin hakkını almasını, adaleti, doğanın ve çevrenin korunmasın, insan hak ve özgürlüklerini savunan bir parti olarak Kıbrıslı Türk toplumuna tercih edilebilir tertemiz siyasi bir seçenek sunmakta kararlıdır.”