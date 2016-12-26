Davulcu kendini tutamadı

Süper Lig’de lider Yenicami ile berabere kalan Cihangir’in teknik direktörü Toygar Davulcu cumartesi günü oynanan maçta adeta yerinde duramadı.

Rakipleri karşısında iyi futbol oynayan ancak gol pasları ve gol vuruşları noktasında yeterli olamayan Cihangir’in Yenicami karşısında gol yemeyip gol atamaması da sezonun geride kalan 14 haftasına bakıldığında ikinci kez tekrarlanmış oldu.

Cihangir daha önce kendi sahasında Yalova ile golsüz berabere kalarak ilk kez gol atamamıştı ve Yenicami karşısında da kendi sahasında ikinci bir maçta gol atma başarısı gösterememiş oldu.

Cihangir sezonun ikinci haftasında Güzelyurt’ta karşılaştığı Binatlı ile de golsüz berabere kalmıştı.

Sezonun 14’üncü haftasında sahasında lider Yenicami’yi konuk eden Cihangir son 5 haftadır mağlup olmuyordu ve bunu 6’ıncı haftaya da çıkardı ancak 3 maçlık galibiyet serisini yitirmiş oldu.

Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu zorlu rakipleri karşısında bazı ikili mücadelelerde hakemin verdiği kararlara tepki gösterirken kendini tutamadığı anlar oldu.

Foto muhabirimiz Ahmet Özsoy’un objektifine takıldığı gibi Toygar Davulcu bir pozisyonda kendisi için ayrılan sınırların dışına çıkarak saha içine kadar girdi ve maçın 4’üncü hakemi Serdar Bilgimer kendisini yerine aldı.