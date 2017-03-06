Davulcu: CTP’nin güvensizlik önergesi danışıklı dövüş

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) Hükümeti’ne yönelik güvensizlik önergesinin hükümeti düşürmek veya erken seçime gidilmesini zorlamaya yönelik olmadığını savundu.

Davulcu, güvensizlik önergesinin temel nedeninin, CTP ile UBP arasında danışıklı dövüşle, dıştan destekli UBP-DP Hükümeti’ne destek veren 27 milletvekilini yeniden kenetleyerek olası seçimi öteleyeme yönelik olduğunu iddia etti.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, Davulcu bugün Kıbrıs TV’de katıldığı “Gündemden Notlar” programında yaptığı konuşmada parlamenter sistemde herhangi bir hükümete yönelik güvensizlik önergesi verilmesinin ciddi bir siyasi tavır olduğunu ve ilgili hükümetin güvenoyu almasına yetecek milletvekili desteğinin azalmasıyla birlikte verilmesini gerektiğini anlattı.

Güvensizlik önergesiyle geçmişte İrsen Küçük hükümetinin erken seçim hedefiyle düşürüldüğünü hatırlatan Mehmet Davulcu, bugün böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Mehmet Davulcu, UBP-DP Hükümeti’ne verilen desteğin güvenoyu sayısı altına düşmeden güvensizlik önergesi verilmesinin CTP ile UBP olası erken seçimini ötelenmesine yönelik danışıklı dövüş değilse, acemilikten kaynaklanan siyasi beceriksizlik olduğunu savundu.

Davulcu, güvensizlik önergesi sonrasında hükümetin güvenoyu alması halinde üç ay süreyle yeniden güvensizlik önergesi verilemeyeceğini hatırlatarak, böyle bir durumun UBP-DP Hükümeti’ne CTP tarafından sağlanın hediye olacağını kaydetti.