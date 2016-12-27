Davayı kazanırsa tazminatı bağışlayacak

Sıla, Davut Güloğlu’na açtığı hakaret davasını kazandığı taktirde, talep ettiği tazminatı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlyacak.

Demokrasi ve Şehitler Mitingi’yle ilgili “Yenikapı’daki şova katılmayacağım ama darbeye karşıyım” diye açıklama yapan Sıla ve bu yüzden kameralar önünde kendisini hakkında küfür ettiği ileri sürülen Davut Güloğlu arasındaki hakaret davası devam ediyor. Davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Güloğlu, suçlamaları kabul etmeyip Sıla’ya doğrudan bir beyanı olmadığını dile getirmişti. Hakim, bunun üzerine dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti..

DAVAYI KAZANIRSA BAĞIŞLAYACAK

Güloğlu tarafı uzlaşmaya sıcak baksa da Sıla maddi manevi tazminat talebinden vazgeçmedi. Sıla, davayı kazanırsa alacağı tazminatı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlayacak.