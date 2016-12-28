Dava yeni yıla ertelendi

Yasa dışı kürtaj davasına Mehmet Ali Tunçbilek’in, avukatı Serhan Çınar’ın iki tanığı mahkemeye dinletmesi ile devam etti

Devrim DEMİR

Kamuoyunda “Kürtaj davası” adıyla bilinen, Ada Hospital’da bazı hamileliklerin yasa dışı sonlandırılmasıyla ilgili 6 sanıklı davaya Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün de devam edildi.

Duruşmada önceki gün sanık Mehmet Ali Tunçbilek, yeminli şahadet verip kendini savunmuştu.

Dava dün Mehmet Ali Tunçbilek’in avukatı Serhan Çınar’ın iki tanığını dinletmesi ile devam etti.

Tutuklu yargılanan Doktor Fahri Karagözlü, Doktor Rasiha Serdaroğlu, Doktor Mehmet Ali Tunçbilek, Doktor Verda Özkent Tunçbilek, ebe Ayşegül İşbilen ve emekli hemşire Taner Okburan dün yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Murat Soytaç ve Seran Bensen’in üye olarak yer aldığı heyete yalnızca bu dava için Girne Kaza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol başkanlık ediyor.

Ülkeye giriş çıkışları sorgulandı

Avukat Serhan Çınar’ın ilk tanığı Türk Hava Yolları’nda çalışan satış şefi U.Ş. oldu. Tanık U.Ş. önce avukat Çınar’ın ardından kıdemli savcı Erdinç Akyener’in sorularını yanıtladı.

Tanık U.Ş., sanık Verda Özkent Tunçbilek ve Mehmet Ali Tunçbilek’in Ağustos-Eylül 2015 yılında ülkeye giriş çıkışlarına dair bilgiler verdi.

İkinci tanık ise Mehmet Ali Tunçbilek’in dayısının oğlu A.D., oldu.

A.D., yeğeni Mehmet Ali Tunçbilek’in poliste bulunan aracını polis nezaretinde teslim alarak, Tunçbileklerin evine götürdüğünü kaydetti.

Tanık A.D., aracı aldıktan 20 gün sonra yine polis tarafından arandığını ve araçta çanta olduğunu onun teslim edilmesi gerektiğini öğrenmesi üzerine yine polise gittiğini ifade etti.

A.D. araçta bulunan çantayı polise teslim ettiğini belirtti.

2 Ocak’a ertelendi

Mahkeme başkanı Fatma Şenol, duruşmayı yeni tanıkları dinletmek üzere 2 Ocak 2017 saat 09.00’a erteleyerek oturumu kapadı.

Şenol, sanıkların ilgili tarihe kadar merkezi cezaevinde tutuklu beklemelerine emir verdi.