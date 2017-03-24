DAÜ’de dev organizasyon başladı  

Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sekizincisi organize edilen DAÜ Uluslararası Futsal Turnuvası (Cup of Nation) önceki gün gerçekleştirilen coşkulu açılış töreni ile start aldı

Okan KARADEMİR

Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından sekizincisi organize edilen DAÜ Uluslararası Futsal Turnuvası (Cup of Nation) önceki gün gerçekleştirilen coşkulu açılış töreni ile başladı. Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşen açılış törenine tüm ülke takımları, kendi dizaylarına göre Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan formalarıyla müzik eşliğinde tek tek anons edilerek çağrıldı. Kalabalık bir izleyici kitlesi önünde yapılan Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Uluslararası Futsal Turnuvası’nın açılış maçında, erkeklerde geçtiğimiz yılın şampiyonu İran ile KKTC karşı karşıya geldi.

Osam: Turnuva önemli rol üstleniyor

Açılış töreninde konuşma yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün uluslararası bir üniversite olduğunu vurgulayarak, sporun insanlar arasındaki iletişimi ve takım ruhunu güçlendirdiğini belirtti. Osam, DAÜ’nün 106 farklı ülkeden gelen öğrencisi ile uluslararası bir üniversite olduğuna dikkat çekerek bu tür spor oyunlarının kültürlerarası etkileşimde ve yeni dostluklar kurmada önemli rol oynadığına vurgu yaptı. Osam, turnuvada yarışacak olan tüm takımlara başarılar diledi

Konnolu: Her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu da, turnuva ile ilgili açıklama yaparak şunları söyledi; “Her geçen yıl daha büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarılar dilerim. DAÜ ile özdeşleşen bu turnuvayı öğrenciler her yıl büyük bir heyecanla bekliyor. DAÜ Spor İşleri olarak bu önemli bir organizasyon için büyük bir çaba ortaya koyuyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ne kadar önemli bir işe imza attığımızın yaptığımızın farkındayız. 19 Nisan’a kadar sürecek olan turnuvada tribünleri tıklık tıklım dolduracak izleyenler bizim en büyük mutluluğumuz olacak.”

Erkeklerde 30, kadınlarda 10 ülke

Bu yılki organizasyonda toplam 30 erkek ülke takımı ile 10 kadın ülke takımı mücadele ediyor. Turnuva kapsamında 22 Mart – 4 Nisan 2017 tarihleri arasında grup maçları oynanacak. Çeyrek ve yarı final maçları 5 – 6 Nisan 2017 tarihlerinde, final maçları ise 19 Nisan 2017 tarihinde yapılacak. DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan karşılaşmalarda erkekler 6 grupta, kadınlar ise 2 grupta mücadele edecek. Erkeklerde grup maçlarının ardından, gruplarında ilk 2’ye giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Kadınlarda ise gruplarında ilk ikiyi alan takımlar çapraz eşleşme ile yarı finalist olacak.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar

İsvçre-Filistin: 3-0

Pakistan-Ürdün: 1-1

Kamerun-KKTC: 0-2

Erkekler

İran-KKTC: 3-1

Pakistan-İsviçre: 5-4

Nijerya-Tacikistan: 5-0

Senegal-Yemen: 1-7

Kamerun-Kazakistan: 3-0

Kuzey Irak-Zambiya: 4-4