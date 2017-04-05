DAÜ, Dünya’nın en iyi genç üniversiteleri arasında

İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), dünyanın 50 yılı aşmamış en iyi genç üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Söz konusu sıralamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 151-200 aralığında yer aldı.

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE, 200 kurumun yer aldığı en iyi Genç Üniversiteler Sıralaması’nı resmi internet sitesinden açıkladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sıralamada genel THE Dünya Listesi’ndeki ayni performans ölçekleri kullanıldı. DAÜ, 25 bini aşkın üniversitenin yer aldığı Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 600-800 aralığında, Gelişen Ekonomiler ve BRICS Ülkeleri Listesi’nde ise 173. sırada yer alıyor. Bu başarısı ile 200’e yakın Türkiye üniversitesi arasında ise 7. sırada yer alan DAÜ, çok önemli bir başarıya daha imza atarak Genç Üniversiteler Sıralaması’nda ilk 200 arasında yer aldı.

THE En İyi Genç Üniversiteler Sıralaması’nın geçtiğimiz yıl açıklanan listesinde Türkiye’den sadece üç üniversite yer alma başarısına sahip olmuştu. Söz konusu listede Sabancı Üniversitesi 13., Bilkent Üniversitesi 28. ve Koç Üniversitesi 51. sırada yer almıştı.

THE tarafından hazırlanan Gelişen Ekonomiler ve BRICS Ülkeleri Listesi’nde 173. sırada yer alan DAÜ’nün listelenmesi ile Kuzey Kıbrıs ülke olarak ilk kez sıralamada yer almıştı. Önceki sıralamalarda Türkiye üniversiteleri listesinde gösterilen DAÜ, ilk kez Kuzey Kıbrıs üniversitesi olarak listede yer almış ve eğitimin ambargo tanımadığının kanıtı olmuştu.

Öte yandan DAÜ’nün bu başarısı ve Kuzey Kıbrıs’ın ülke olarak listede yer alması ise Güney Kıbrıs’ta çeşitli tepkilere neden olmuştu.

PROF. DR. OSAM: “BÜYÜK BİR ONUR VE GURUR DUYUYORUM”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, THE Editörü aracılığıyla kendilerine gönderilen mektupta söz konusu sıralamada DAÜ’nün de yer aldığı bilgisinden büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Osam, bunun da elde edilen akreditasyonlar ile kanıtlandığını ve bu başarının kurum olarak niceliğe verilen önemin göstergesi olduğunu vurguladı. “Bu yıl eğitimde 38. yılını kutlayan DAÜ, KKTC ve bölge için bir gurur kaynağıdır. Daha da büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün başarısında katkısı olan tüm personele de teşekkürlerini iletti.