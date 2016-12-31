Dartsta Behlül üstünlüğü

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ: Kulüplerarası Ferdi Darts Turnuvası’na dördüncü ayak maçlarıyla devam edildi. Yenicami Spor Kulübü’nde oynanan maçlarda finalde Deniz Plaza’dan Cemal Gingi’yi yenen Dağyolu sporcusu Mustafa Behlül genel klasmanda puanını 61’e yükselterek liderliğini sürdürdü

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Turnuvası’na önceki akşam oynanan dördüncü ayak müsabakaları ile devam edildi. Yenicami Spor Kulübü’nde oynanan maçlarda birinciliği, üçüncü ayakta olduğu gibi Dağyolu sporcusu Mustafa Behlül elde etti. Finalde Deniz Plaza’dan Cemal Gingi’yi yenen Mustafa Behlül genel klasmanda puanını 61’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Dördüncü ayak maçlarında Erkan Canbolat (Dikmen Gençlik Merkezi) üçüncülüğü, Hakan Boral (Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği) dördüncülüğü kazandı. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.

Dördüncü ayakta dereceye giren sporcular şöyle:

1.Mustafa Behlül (Dağyolu)

2.Cemal Gingi (Deniz Plaza)

3.Erkan Canbolat (DİGEM)

4.Hakan Boral (LEGEND)

Ferdilerde ilk 3

SPORCU KULÜP PUAN

1.Mustafa Behlül Dağyolu 61

2.Faik Amcaoğlu Deniz Plaza 44

3.Erkan Canbolat DİGEM 38

Takımlarda ilk 3

KULÜP PUAN

1.DİGEM 143

2.Deniz Plaza 138

3.Dağyolu 116