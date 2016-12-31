31 Aralık 2016

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Dartsta Behlül üstünlüğü

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Dartsta Behlül üstünlüğü
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LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ: Kulüplerarası Ferdi Darts Turnuvası’na dördüncü ayak maçlarıyla devam edildi. Yenicami Spor Kulübü’nde oynanan maçlarda finalde Deniz Plaza’dan Cemal Gingi’yi yenen Dağyolu sporcusu Mustafa Behlül genel klasmanda puanını 61’e yükselterek liderliğini sürdürdü 

 

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Turnuvası’na önceki akşam oynanan dördüncü ayak müsabakaları ile devam edildi.  Yenicami Spor Kulübü’nde oynanan maçlarda birinciliği, üçüncü ayakta olduğu gibi Dağyolu sporcusu Mustafa Behlül elde etti.  Finalde Deniz Plaza’dan Cemal Gingi’yi yenen Mustafa Behlül genel klasmanda puanını 61’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Dördüncü ayak maçlarında Erkan Canbolat (Dikmen Gençlik Merkezi) üçüncülüğü, Hakan Boral (Lefkoşa Gençlik ve Spor Derneği) dördüncülüğü kazandı.  Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avşın Kanatlı verdi.

 

Dördüncü ayakta dereceye giren sporcular şöyle:

1.Mustafa Behlül (Dağyolu)

2.Cemal Gingi (Deniz Plaza)

3.Erkan Canbolat (DİGEM)

4.Hakan Boral (LEGEND)

 

Ferdilerde ilk 3

SPORCU                                KULÜP                    PUAN

1.Mustafa Behlül                 Dağyolu                 61

2.Faik Amcaoğlu                  Deniz Plaza           44

3.Erkan Canbolat                 DİGEM                    38

 

Takımlarda ilk 3

KULÜP                    PUAN

1.DİGEM                143

2.Deniz Plaza        138

3.Dağyolu              116

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Havadis Gazetesi

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