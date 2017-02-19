Darp edilen Orhan Kürşad açıklama yaptı…

Surlariçi’nde 6 kişi tarafından darp edilen Orhan Kürşad sosyal medyada açıklama yaparak ‘birgün hepimizin başına gelebilir eğitimsel girişimler başlatılmadılır’ dedi.

Kürşad’ın paylaşımı şöyle:

Önemli olanın bizlere yapılan saldırının bir bölgeye, kitleye veya zümreye indirgemeden, birgün hepimizin başına gelebiliri düşünerek, konuyla ilgili bilimsel ve eğitimsel girişimler başlatarak bölgeyi kurtarmakla çözüm üretmek olduğunu düşünüyorum.

Yapılan saldırının hiçbir şekilde cezasız kalmayacağına olan güvenim içimizi rahatlatmakta. Bir insanın yüzüne şişeyle vurarak öldürmek için hasar vermek kabul edilebilir ve hiç bir kesim için anlaşılabilir birşey olduğunu sanmıyorum

Yüzümün çeşitli yerlerinde dikişler, hepimizin çeşitli bölgelerinde morluklar ve şişlikler dışında çok şükür daha ciddi birşeyimiz yok.Şükrediyoruz ki daha kötü bir haberle siz sevenlerimizin karşısına cıkmadık.

Arayan soran tüm dostlardan allah razı olsun.. şuanda dünden daha iyi yarından daha kötüyüz. Yakında görüşmek üzere sağolun.